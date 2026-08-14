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Захист свободи слова: у Франції суд скасував заборону соцмереж для підлітків

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Захист свободи слова: у Франції суд скасував заборону соцмереж для підлітків
Відповідно до скасованого документа, доступ до соцмереж мали заборонити підліткам до 15 років
фото з відкритих джерел

Законопроєкт, ухвалений парламентом минулого місяця, було визнано неконституційним

Найвищий судовий орган Франції — Конституційна рада — ухвалив рішення про блокування закону, який мав заборонити користування соціальними мережами дітям віком до 15 років, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Законопроєкт, ухвалений парламентом минулого місяця, було визнано неконституційним, оскільки він порушує свободу слова та право молоді на комунікацію.

Це рішення стало суттєвою поразкою для президента Франції Еммануеля Макрона, який був головним ініціатором обмежень. Макрон неодноразово наголошував на ризиках булінгу, самотності та негативного впливу алгоритмів на розвиток підлітків.

Попри рішення суду, у Єлисейському палаці запевнили, що уряд не відмовиться від цієї ідеї. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню вже отримав доручення підготувати новий законопроєкт, який враховуватиме юридичні зауваження Конституційної ради.

Відповідно до скасованого документа, з вересня підліткам до 15 років мали заборонити реєстрацію нових акаунтів, а з січня наступного року обмеження мали розповсюдитися і на існуючі профілі. Норми стосувалися таких популярних платформ, як Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat, X та YouTube.

Франція стала першою великою країною Європи, яка спробувала запровадити подібні жорсткі заходи слідом за Австралією.

Нагадаємо, в червні Малайзія приєдналась до країн, які запроваджують обмеження на доступ дітей до соцмереж. Уряд країни зобов'язав Meta, TikTok та Google впровадити обов'язкову верифікацію користувачів за державними документами.

Влада прагне мінімізувати вплив токсичного контенту та кібербулінгу на ментальне здоров'я молоді, посилюючи відповідальність як ІТ-корпорацій, так і батьків.

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Теги: соцмережі Франція діти суд

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