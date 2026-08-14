Уламок безпілотника винесло на популярний пляж Румунії

Нова знахідка з'явилася лише за добу після виявлення іншого дрона поблизу цього ж курорту

На пляжі популярного румунського курорту Костінешті виявили уламок безпілотного літального апарата. Правоохоронці терміново обмежили доступ до частини узбережжя та встановили безпечний периметр навколо знахідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Підозрілий предмет виявили безпосередньо на пляжі. На місце прибули співробітники поліції та жандармерії, які не дозволяли відпочивальникам наближатися до уламка.

Згодом румунська влада підтвердила, що знайдений об'єкт є частиною безпілотника. Особливу увагу правоохоронців привернуло місце знахідки. Уламок виявили неподалік від ділянки, де лише за 24 години до цього вже знайшли безпілотник. Експерти не виключають, що обидві знахідки можуть бути пов'язані між собою.

Перший підозрілий об'єкт помітили відпочивальники 13 серпня біля дамби. Після цього про знахідку повідомили екстреним службам, а до перевірки залучили військових спеціалістів.

«Близько 10:40 берегова охорона звернулася по допомогу до військово-морських сил Румунії з проханням направити команду бойових водолазів з розмінування (EOD)», – повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

На місце направили спеціальну команду водолазів-розміновувачів. Фахівці перевірили виявлений фрагмент та встановили, що він не містив вибухівки й не становив піротехнічної небезпеки.

Після нової знахідки правоохоронці продовжили моніторинг прибережної зони. Фахівці мають встановити точне походження уламка та з'ясувати, чи пов'язаний він із безпілотником, який виявили напередодні.

Нагадаємо, 27 липня Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 після того, як радарна система спостереження Міністерства оборони Румунії зафіксувала повітряну ціль на схід від населеного пункту Суліна