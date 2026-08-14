Атаки спустошили склади. Російські маркетплейси просять допомоги у Кремля

Пожежа у Тульській області РФ після атаки на Wildberries

Після серії атак Wildberries втратив близько третини складських потужностей, а збитки продавців оцінюють у сотні мільярдів рублів

Найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду РФ із проханням про фінансову підтримку бізнесу, який постраждав унаслідок атак безпілотників. Йдеться, зокрема, про прямі виплати з федерального бюджету та податкові послаблення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Асоціація цифрових платформ, до якої входять Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авіто» та «Купер», 12 серпня направила відповідного листа прем'єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну. Представники галузі пропонують запровадити прямі виплати з російського федерального бюджету. Розмір допомоги пропонують визначати залежно від фактичних збитків та масштабів діяльності кожної постраждалої компанії.

На думку асоціації, такі виплати дадуть змогу підприємствам відновити роботу та зберегти робочі місця. Крім того, маркетплейси хочуть отримати щонайменше шестимісячну відстрочку або розстрочку зі сплати податків та інших обов'язкових платежів. Також вони пропонують не нараховувати пеню та штрафи за період, протягом якого постраждалі підприємства не могли повноцінно працювати.

Як пише The Moscow Times, загальний обсяг необхідної підтримки може сягати сотень мільярдів рублів. Особливо значних втрат зазнав Wildberries після серії ударів по його складській інфраструктурі.

За наведеними виданням оцінками, на складах Wildberries згоріли товари на 445–507 млрд рублів. Водночас Асоціація постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках оцінює втрати продавців ще вище – у 600–700 млрд рублів.

Сам Wildberries, за оцінкою DataInsight, втратив близько третини своїх складських потужностей. Прямі збитки компанії оцінюють у 147–223 млрд рублів. Якщо врахувати витрати на демонтаж пошкоджених об'єктів, вивезення відходів та рекультивацію територій, сума може зрости до 278 млрд рублів.

Нагадаємо, 14 серпня Тверську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено великий логістичний комплекс Wildberries приблизно за 150 км від Москви. Після влучання на території підприємства виникло задимлення.



Російська влада почала шукати способи підтримати продавців Wildberries після серії атак українських дронів на складську інфраструктуру маркетплейсу. Одним із варіантів стало використання приміщень «Пошти Росії» замість пошкоджених і знищених логістичних центрів.