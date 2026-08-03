Дунай почав міліти. Румунія вдалася до вибухових робіт

Контрольований вибух провели, щоб збільшити приплив води до головного русла річки та не допустити зупинки атомної електростанції «Чернаводе»

Через критичне зниження рівня води в Дунаї Румунія провела контрольовані вибухові роботи у рукаві Бала. Операція мала забезпечити достатній приплив води для безперебійної роботи атомної електростанції «Чернаводе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на румунське видання Democrata.

Міністерство оборони Румунії повідомило про успішне завершення спеціальної операції, під час якої військові фахівці здійснили контрольований вибух у рукаві Дунаю Бала.

За інформацією відомства, вибухові роботи були необхідні для усунення кам'яної перешкоди на дні рукава та перерозподілу потоку води до головного русла Дунаю.

«Операція відбулася без інцидентів і з дотриманням усіх заходів безпеки», – зазначили у Міністерстві оборони.

Напередодні державна енергетична компанія Nuclearelectrica ухвалила рішення зупинити перший енергоблок АЕС «Чернаводе» через недостатній рівень води для роботи системи охолодження.

Румунська влада також попереджала, що без проведення вибухових робіт існувала загроза зупинки другого реактора електростанції.

АЕС «Чернаводе» є одним із ключових енергетичних об'єктів країни. Два її реактори забезпечують близько 20% виробництва електроенергії у Румунії.

Обміління Дунаю вже впливає не лише на Румунію. Зниження рівня води в одній із найбільших річок Європи створює ризики для роботи інших атомних електростанцій, які використовують її воду для охолодження реакторів.

Нагадаємо, що Угорщина вперше за понад 40 років повністю зупиняє роботу своєї єдиної атомної електростанції «Пакш» через рекордне обміління Дунаю, вода якого використовується для охолодження реакторів.