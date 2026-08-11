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Румунія знайшла спосіб врятувати АЕС через рекордне падіння рівня Дунаю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Румунія знайшла спосіб врятувати АЕС через рекордне падіння рівня Дунаю
Атомна електростанція«Чернаводе» у Румунії
фото: Reuters

Влада перенаправила потік річки та підняла рівень води біля реактора, але рішення дає лише близько дев’яти днів запасу

Румунська влада провела масштабні роботи на Дунаї, щоб забезпечити охолодження єдиного атомного реактора, який продовжує працювати на тлі рекордного падіння рівня води. Тимчасових заходів має вистачити приблизно на дев’ять днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Через сильну посуху рівень Дунаю опустився до рекордно низьких показників. Річка є важливим джерелом охолодження для румунських атомних електростанцій, тому падіння рівня води вже позначилося на роботі енергетики.

Щоб збільшити потік води до реактора, румунська влада підірвала кам’яну перешкоду, поглибила русло та затопила чотири баржі з камінням, сформувавши тимчасову дамбу. У результаті рівень води біля реактора піднявся приблизно на 4 сантиметри.

«Згідно з доступними на цей момент прогнозами, це забезпечує необхідні умови для роботи реактора щонайменше протягом наступних дев’яти днів», – заявили у румунському Міністерстві енергетики.

Один із двох атомних реакторів Румунії вже довелося зупинити через критично низький рівень води. Разом вони зазвичай забезпечують близько 20% електроенергії країни.

На тлі спеки та скорочення атомної генерації Румунія дедалі більше залежить від імпорту електроенергії. У серпні країна вже оголосила надзвичайний стан в енергетиці та закликала населення і підприємства добровільно зменшувати споживання електроенергії у вечірні години пікового навантаження.

Водночас ситуація з Дунаєм може покращитися після 15 серпня. Державне агентство водних ресурсів Румунії очікує підвищення рівня річки через опади у верхній течії.

Раніше рекордне обміління Дунаю вже вплинуло на роботу енергетики не лише Румунії, а й сусідньої Угорщини, яка також використовує воду річки для охолодження своїх енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що через критичне обміління Дунаю Румунія провела контрольовані вибухові роботи у рукаві Бала. За допомогою підриву скельної породи влада намагалася перенаправити більше води до АЕС «Чорнавода», де через нестачу води для охолодження вже довелося зупинити один із енергоблоків.

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Теги: Румунія Дунай АЕС

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