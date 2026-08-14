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Генштаб підтвердив атаку на комплекс «Новатека» під Петербургом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генштаб підтвердив атаку на комплекс «Новатека» під Петербургом
Комплекс «Новатека» загорівся після українського удару
фото: росЗМІ

Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, а попередні дані вказують на ураження одразу двох переробних установок

Сили оборони України в ніч на 14 серпня уразили виробничо-перевалочний комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області Росії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські підрозділи завдали удару по комплексу, розташованому у Слободці Ленінградської області країни-агресорки. За попередньою інформацією, внаслідок атаки було уражено дві переробні установки. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Наразі ступінь пошкодження об'єкта та остаточні результати атаки уточнюються.

Генштаб підтвердив атаку на комплекс «Новатека» під Петербургом фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

«НОВАТЭК-Усть-Луга» є великим виробничо-перевалочним комплексом, призначеним для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність підприємства становить майже 8 млн тонн сировини на рік.

У Генеральному штабі наголосили, що продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності країни-агресорки. Крім того, підприємство задіяне у забезпеченні потреб російських збройних сил.

Нагадаємо, що повідомлялося про атаку на логістичний комплекс Wildberries у Тверській області, приблизно за 150 км від Москви. За даними російської сторони, уламки безпілотника пошкодили стіну складського приміщення, після чого виникло короткочасне задимлення.

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Теги: Генштаб дрон нафта

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