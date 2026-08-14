Генштаб підтвердив атаку на комплекс «Новатека» під Петербургом

Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, а попередні дані вказують на ураження одразу двох переробних установок

Сили оборони України в ніч на 14 серпня уразили виробничо-перевалочний комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області Росії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські підрозділи завдали удару по комплексу, розташованому у Слободці Ленінградської області країни-агресорки. За попередньою інформацією, внаслідок атаки було уражено дві переробні установки. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Наразі ступінь пошкодження об'єкта та остаточні результати атаки уточнюються.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

«НОВАТЭК-Усть-Луга» є великим виробничо-перевалочним комплексом, призначеним для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність підприємства становить майже 8 млн тонн сировини на рік.

У Генеральному штабі наголосили, що продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності країни-агресорки. Крім того, підприємство задіяне у забезпеченні потреб російських збройних сил.

Нагадаємо, що повідомлялося про атаку на логістичний комплекс Wildberries у Тверській області, приблизно за 150 км від Москви. За даними російської сторони, уламки безпілотника пошкодили стіну складського приміщення, після чого виникло короткочасне задимлення.