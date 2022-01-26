Два десятки делегатів закликали ПАРЄ перевірити «нелегітимність» Путіна

Два десятки делегатів закликали ПАРЄ перевірити «нелегітимність» Путінадокумент
Документ вже надійшов до секретаріату ПАРЄ
23 делегати Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтримали звернення щодо перевірки «нелегітимності» президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив віцепрезидент комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко у Facebook.
«Щойно разом із головою литовської делегації Емануелісом Зінгерисом подали цей документ до секретаріату ПАРЄ. Нас підтримали депутати з Естонії, Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Литви, Латвії, України, Азербайджану», – зазначив Гончаренко.
Він додав, що ще в 2020 році в Росії було прийнято поправки до конституції, включаючи поправки про обнулення термінів Путіна. Таким чином, він зможе обіймати найвищу посаду в державі до 2036 року.
«Венеціанська комісія зазначала, що деякі поправки суперечать статтям конституції. Тому ми закликаємо Парламентську Асамблею Ради Європи заслухати доповідь, щоб вивчити питання легітимності/нелегітимності обнулення термінів Путіна, а також законність повноважень майбутнього президента Росії у принципі», – пояснив український нардеп.
Нагадаємо, напередодні ПАРЄ провалила голосування за українофоба Толстого на пост віцепрезидента.
До слова, головою ПАРЄ став політик, який ініціював повернення Росії в Асамблею. За Тіні Кокса проголосували 164 депутати, його єдина суперниця на виборах – «слуга народу» Марія Мезенцева отримала 80 голосів.
Як відомо, 24 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща – оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.