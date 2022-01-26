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    Два десятки делегатів закликали ПАРЄ перевірити «нелегітимність» Путіна

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    Звернення підписали&nbsp;депутати ПАРЄ з Естонії, Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Литви, Латвії, України, Азербайджану - Два десятки делегатів закликали ПАРЄ перевірити «нелегітимність» Путіна
    Звернення підписали депутати ПАРЄ з Естонії, Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Литви, Латвії, України, Азербайджану
    фото: Олексій Гончаренко / Facebook

    Документ вже надійшов до секретаріату ПАРЄ

    23 делегати Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтримали звернення щодо перевірки «нелегітимності» президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив віцепрезидент комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко у Facebook.

    «Щойно разом із головою литовської делегації Емануелісом Зінгерисом подали цей документ до секретаріату ПАРЄ. Нас підтримали депутати з Естонії, Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Литви, Латвії, України, Азербайджану», – зазначив Гончаренко.

    Він додав, що ще в 2020 році в Росії було прийнято поправки до конституції, включаючи поправки про обнулення термінів Путіна. Таким чином, він зможе обіймати найвищу посаду в державі до 2036 року.

    Звернення щодо перевірки нелегітимності президента РФ, фото: Олексій Гончаренко / Facebook

    Звернення щодо перевірки нелегітимності президента РФ, фото: Олексій Гончаренко / Facebook

    «Венеціанська комісія зазначала, що деякі поправки суперечать статтям конституції. Тому ми закликаємо Парламентську Асамблею Ради Європи заслухати доповідь, щоб вивчити питання легітимності/нелегітимності обнулення термінів Путіна, а також законність повноважень майбутнього президента Росії у принципі», – пояснив український нардеп.

    Нагадаємо, напередодні ПАРЄ провалила голосування за українофоба Толстого на пост віцепрезидента.

    До слова, головою ПАРЄ став політик, який ініціював повернення Росії в Асамблею. За Тіні Кокса проголосували 164 депутати, його єдина суперниця на виборах – «слуга народу» Марія Мезенцева отримала 80 голосів.

    Як відомо, 24 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща – оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.

    Теги: Росія Венеціанська комісія Олексій Гончаренко ПАРЄ політика вибори в Росії
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    Два десятки делегатів закликали ПАРЄ перевірити «нелегітимність» Путіна