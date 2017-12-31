Дві партії підтримають Пучдемона у змаганні за посаду очільника Каталонії

Перше засідання нового складу парламенту регіону заплановане на 17 січня

Політичні партії Республіканська лівиця Каталонії (ERC) та «Разом за Каталонію» (Junts per Catalunya), які виступають за незалежність від Іспанії, готові підтримати колишнього очільника Каталонії Карлеса Пучдемона у боротьбі за посаду керівника автономії. Про це заявив представник політсили «Разом за Каталонію».



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Карлес Пучдемон

Перше засідання нового складу парламенту регіону заплановане на 17 січня

Політичні партії Республіканська лівиця Каталонії (ERC) та «Разом за Каталонію» (Junts per Catalunya), які виступають за незалежність від Іспанії, готові підтримати колишнього очільника Каталонії Карлеса Пучдемона у боротьбі за посаду керівника автономії. Про це заявив представник політсили «Разом за Каталонію».

За його словами, вибори 21 грудня дали відповідним партіям чіткий мандат для того, щоб відображати бачення більшості. Як наслідок, в кінці кінців кандидатом на посаду очільника Каталонії буде Карлес Пучдемон. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На сьогодні колишній очільник північно-східного автономного регіону Іспанії перебуває у вигнанні в Брюсселі і може бути заарештований у випадку повернення до країни.

Іншим претендентом на посаду очільника Каталонської автономії може стати керівник Республіканської лівиці Оріол Жункерас, який знаходиться у мадридській в’язниці.

Перше засідання оновленого регіонального парламенту Каталонії відбудеться 17 січня 2018 року. Початок діяльності нового скликання законодавчих зборів означатиме відновлення автономії, яка фактично була призупинена восени 2017 року Мадридом. При цьому формування нового уряду Каталонії може зайняти декілька місяців.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Каталонії завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Більшість здобули три партії, які виступають за самостійність Каталонії. Загалом вони отримали 70 зі 135 депутатських мандатів.

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся референдум про незалежність. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. Понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону від Іспанії. При цьому явка виборців становила лише близько 43 відсотків. Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність від Іспанії. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном.