Дворічна дівчинка стала живою богинею Непалу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Дворічна дівчинка стала живою богинею Непалу
Дівчинка житиме в палаці кілька років, однак виходитиме на вулицю лише під час фестивалів
фото: AP

У четвер, 2 жовтня, маленька богиня вперше благословлятиме вірян

У столиці Непалу Катманду дворічну дівчинку Арʼятару Шак’я стала живою богинею – Кумарі. Її урочисто перенесли з дому до храмового палацу, де вона житиме найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Процесія з рідними, друзями та тисячами паломників супроводжувала нову богиню вузькими вулицями Катманду. Люди прикладали чоло до її ніг на знак найвищого прояву шани в індуїзмі, дарували квіти й гроші.

Дворічна дівчинка стала живою богинею Непалу фото 1
Процесія супроводжувала нову богиню вулицями Катманду
Процесія супроводжувала нову богиню вулицями Катманду
фото: AP

У четвер, 2 жовтня, маленька богиня вперше благословлятиме вірян, серед яких буде і президент країни Рам Чандра Пудел, що у вересні розпустив парламент після смертельних протестів молоді. «Учора вона була моєю донькою, а сьогодні – богиня», – сказав її батько Ананта Шак’я, додаючи, що ще під час вагітності його дружині снилося, ніби дитина стане особливою.

Кумарі, або діви-богині, обираються з дівчатоквід двох до чотирьох років із роду Шак’я громади неварів, корінних жителів долини Катманду. Вони мають відповідати двом суворим критеріям: бездоганна зовнішність і відсутність страху перед темрявою.

Арʼятару замінила Трішну Шак’я, яка була живою богинею з 2017 року
Арʼятару замінила Трішну Шак’я, яка була живою богинею з 2017 року
фото: AP

Арʼятару замінила Трішну Шак’я, яка була живою богинею з 2017 року. Тепер, у 11 років, вона залишає свій титул, адже за традицією дівчинка втрачає божественний статус із настанням статевої зрілості.
Родина дівчинки отримує особливий престиж у суспільстві, однак сама Кумарі живе відокремлено. Вона має лише кількох подруг, а виходить з палацу лише кілька разів на рік під час свят.

