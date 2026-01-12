Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
фото: соціальні мережі

На Орловській ТЕЦ після атаки виникла пожежа

Увечері 12 січня російське місто Орел опинилося під ударом БпЛА. Головною ціллю атаки стала місцева теплоелектроцентраль (ТЕЦ). Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише «Главком».

За словами Коваленка, на об'єкті зафіксовано влучання, після якого почалася пожежа. Інформацію про атаку підтверджують також численні відеоматеріали, поширені в мережі, на яких зафіксовано моменти вибухів та займання на енергопідприємстві.

Перед інцидентом російські джерела моніторингу повітряного простору повідомляли про рух великої групи БпЛА в бік міста. Наразі офіційні представники місцевої влади РФ ситуацію детально не коментували.

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

