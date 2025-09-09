Заворушення в Непалі: кількість жертв зросла

Через масові заворушення в Непалі загинуло щонайменше 22 людини, поліція відкрила вогонь по протестувальниках

Кількість загиблих у масових протестах у Непалі зросла до 22 осіб. Нові жертви з'явилися після того, як у столиці Катманду поліція відкрила вогонь по демонстрантах. Заворушення почалися після того, як уряд заблокував більшість соціальних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та India Today.

Двоє молодих протестувальників загинули внаслідок обстрілу поліцією в районі Каліматі міста Катманду. Інцидент стався після того, як демонстранти, за повідомленнями, підпалили місцевий поліцейський відділок і напали на правоохоронців, що змусило сили безпеки застосувати зброю.

фото: Reuters

фото: Reuters

На тлі зростання кількості жертв міністр внутрішніх справ Непалу Рамеш Лекхак подав у відставку. Чиновник пояснив своє рішення «моральною відповідальністю» після того, як під час протестів загинуло 17 осіб.

фото: Reuters

фото: Reuters

Після кровопролиття уряд країни скасував заборону на соціальні мережі. Прем'єр-міністр Кхадга Прасад Шарма Олі заявив, що його уряд не ставиться «негативно до вимог, висунутих поколінням Z», та висловив глибокий сум з приводу інцидентів.

Водночас, на тлі закликів у соціальних мережах до пошкодження державної власності, студентські групи Непалу втрутилися, щоб захистити державні об'єкти. Зазначається, що багато молодих людей, які брали участь у протестах, тепер зосередилися на стримуванні насильства і зниженні напруженості на вулицях.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Непалу Рамеш Лекхак подав у відставку через загибель людей, які протестували проти урядової заборони на соціальні мережі. Водночас уряд вирішив скасувати заборону соцмереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kathmandu Post.

Зазначається, що чиновник передав свою заяву прем'єр-міністру країни під час засідання уряду. За словами одного з міністрів, Лекхак пішов з посади з моральних міркувань після того, як під час протестів молоді у Катманду загинули 17 осіб, в Ітахарі – двоє, а декілька сотень дістали поранення. Лекхак обіймав свою посаду трохи більше ніж рік – з 15 липня 2024-го.