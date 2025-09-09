У Непалі протестувальники підпалили будинок експрем'єра: його дружина загинула

Дружину експрем'єр-міністра доставили в лікарню, але вона померла від отриманих травм

Група демонстрантів нібито силоміць затягла дружину колишнього прем'єр-міністра в будинок, а потім підпалила його

Дружина колишнього прем'єр-міністра Непалу Джаланатха Ханала, Раджьялакшмі Чітракар, померла від важких травм, отриманих під час підпалу протестувальниками їхнього будинку в Даллу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на India Today.

За словами членів сім'ї, група демонстрантів нібито силоміць затягла дружину колишнього прем'єр-міністра в будинок, а потім підпалила його. Жінку в критичному стані доставили до опікової лікарні Кіртіпур, але вона не вижила.

Напад стався на тлі триваючих уже другий день поспіль насильницьких протестів у Непалі, організованих поколінням Z, попри скасування урядом заборони на соціальні мережі.

Як повідомлялося, кількість загиблих у масових протестах у Непалі зросла до 22 осіб. Нові жертви з'явилися після того, як у столиці Катманду поліція відкрила вогонь по демонстрантах. Заворушення почалися після того, як уряд заблокував більшість соціальних мереж.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Непалу Рамеш Лекхак подав у відставку через загибель людей, які протестували проти урядової заборони на соціальні мережі. Водночас уряд вирішив скасувати заборону соцмереж.