Засідання «Рамштайну», презентація Apple. Головне за 9 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Засідання «Рамштайну», презентація Apple. Головне за 9 вересня
Генсек НАТО Марк Рютте, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, Денис Шмигаль, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (зліва направо) присутні на засіданні у форматі «Рамштайн»
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль назвав термінові потреби України

Презентація Apple, засідання «Рамштайну» у Великій Британії, удар РФ по Яровій. «Главком» склав добірку новин 9 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Презентація Apple

Сьогодні, 9 вересня, компанія Apple представила нові Apple Watch і AirPods 3 та iPhone 17. Новий iPhone 17 представлено у п'яти кольорах, є функція Always On Display. Яскравість 3000 ніт. Процесор A19. Автономність на восьми годин відео більше, ніж iPhone 16.

Зокрема, пам'ять смартфонів тепер від 256 ГБ.

Засідання «Рамштайну» у Великій Британії

У Лондоні 9 вересня стартувало засідання у форматі «Рамштайн». Присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Міністр оборони Денис Шмигаль назвав термінові потреби України.

Удар РФ по Яровій

9 вересня російські терористи завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Внаслідок удару загинули люди.

Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл. Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них 15 жінок (54-79 років) і дев'ять чоловіків (53-87 років). Серед поранених – п'ять чоловіків, віком 50-79 років, і 14 жінок – від 38 до 72 років. 

Протести у Непалі

У масових протестах у Непалі загинуло 22 особи. Нові жертви з'явилися після того, як у столиці Катманду поліція відкрила вогонь по демонстрантах. Заворушення почалися після того, як уряд заблокував більшість соціальних мереж. 

Зокрема, дружина колишнього прем'єр-міністра Непалу Джаланатха Ханала, Раджьялакшмі Чітракар, померла від важких травм, отриманих під час підпалу протестувальниками їхнього будинку в Даллу.

Уряд розширив підстави для бронювання працівників

Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.

До критеріїв критично важливих підприємств додано організації, що виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.

Теги: Велика Британія Денис Шмигаль Непал Донеччина Apple

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
