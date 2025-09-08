Головна Країна Події в Україні
Вотум недовіри прем'єру Франції, вибухи у Донецьку. Головне за 8 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вотум недовіри прем'єру Франції, вибухи у Донецьку. Головне за 8 вересня
Андрющенко повідомив, що у Донецьку Сили оборони вдарили по місці базування російських окупантів
фото: Андрющенко Time/Telegram

Французькі законодавці проголосували за відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру

Дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве, уряд Франції відправлено у відставку, в Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці. «Главком» склав добірку новин 8 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве

Увечері 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. У Донецьку, ймовірно, був атакований штаб так званої «Народної міліції ДНР».

Уряд Франції відправлено у відставку

Французькі законодавці проголосували за відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру, що занурило країну в нову політичну кризу і залишило її без уряду в період економічного тиску і геополітичної напруженості.

За усунення прем'єр-міністра з посади та розпуск уряду меншості проголосували 364 депутати, проти – 194, утрималися – 25.

В Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці

Зранку 8 вересня в Єрусалимі двоє невідомих почали стрілянину на автобусній зупинці. Унаслідок терористичної атаки загинули щонайменше п'ятеро людей. Нападників ліквідовано.

Серед загиблих – чоловік близько 50 років та троє чоловіків у віці 30 років. П’ятеро людей із серйозними вогнепальними пораненнями були госпіталізовані.

Свириденко показала іноземним дипломатам, що окупанти зробили із Кабміном

Глава українського уряду Юлія Свириденко разом з очільниками МВС та МЗС показали 60 керівникам дипломатичних місій наслідки однієї з найбільших атак ворога. Чиновники повели іноземних дипломатів показати пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху.

У Непалі під час протестів загинуло понад 10 людей

Поліція в столиці Непалу Катманду відкрила вогонь по демонстрантах, які протестували проти урядової заборони на соціальні мережі. У результаті чого загинули щонайменше 11 осіб і десятки отримали поранення.

Доктор Бадрі Рісал повідомив, що у Національному травматологічному центрі перебувають 58 поранених. «Багато з них у важкому стані, судячи з усього, отримали поранення в голову і груди», – сказав лікар.

У «Дії» з'явилися медичні сповіщення

У застосунку «Дія» запровадили нову можливість: пацієнти отримуватимуть сповіщення про електронні рецепти, лікарські направлення та плани лікування. «Ми знаємо, як важливо вчасно отримувати інформацію від лікаря. Саме тому ми робимо все, щоб вам було комфортно та спокійно. Тепер ваші медичні сповіщення надходитимуть першочергово в застосунок «Дія», – йдеться у повідомленні пресслужби порталу.

