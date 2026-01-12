У Польщі українець врятував двох дівчаток, які провалилися під лід

Олександр Болотов не вагався і одразу кинувся на допомогу дівчатам, що потопали

Коли українець Олександр наблизився до дівчат, вони вже майже повністю занурилися у воду

У польському місті Бидгощ уродженець Слов’янська на ім’я Олександр став героєм, врятувавши двох дев’ятирічних сестер. Інцидент стався на Бидгоському каналі, де діти гралися на кризі. Лід не витримав ваги дівчаток і почав руйнуватися, внаслідок чого вони опинилися у ледяній воді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Pomorska.

Олександр, який проходив неподалік, миттєво зорієнтувався в ситуації. Щоб дістатися до місця трагедії, йому довелося пробиратися крізь чагарники. Коли чоловік наблизився до потерпілих, вони вже майже повністю занурилися у воду. Олександр знайшов довгу гілку та протягнув її дітям, аби вони мали змогу втриматися на поверхні.

До рятувальної операції долучився ще один очевидець – чоловік похилого віку. За проханням Олександра він допоміг витягнути дівчаток, використавши власний шарф як імпровізований рятувальний трос. Завдяки злагодженим та швидким діям чоловіків сестер вдалося врятувати.

Як відомо, у соцмережах серед польської аудиторії розгорівся скандал навколо відео, де польских дітей нібито змушують співати гімн України в дитсадках, який навіть переклали на польську мову.

Відомо, що користувачі почали поширювати згадане відео 6 січня, проте річ у тім, що воно датується 2023 роком. Першим з польських посадовців його опублікував депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький. Політик навіть висловив жаль через те, що відео виявилося реальним, а не було згенеровано штучним інтелектом.

Раніше «Главком» писав, що з початку повномасштабної війни в Україні Польща була одним із головних прихистків для українських біженців. Однак, як показує новий аналіз, ситуація змінилася: підтримка українців у країні значно зменшилася, а настрої ворожості та насильства набирають обертів