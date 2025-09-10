Головна Світ Соціум
У Непалі протестувальники підпалили парламент та інші держустанови

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Непалі протестувальники підпалили парламент та інші держустанови
Будівля парламенту у Непалі
Протестувальники підпалювали державні та партійні офіси, резиденції політиків і бізнесменів, а також офіси ЗМІ

У Непалі спалахнули масові протести, під час яких мітингувальники підпалили будівлю парламенту та інші державні установи. За інформацією видання Online Khabar, усі історичні архіви державних інститутів Непалу були знищені у вогні, передає «Главком».

Акції, що почалися після блокування соціальних мереж, швидко переросли у загальнонаціональні виступи проти корупції та хаосу в країні. Протестувальники підпалювали державні та партійні офіси, резиденції політиків і бізнесменів, а також офіси ЗМІ. Зафіксовано фізичні напади на політиків.

Ситуація залишається критичною, оскільки державний апарат фактично паралізовано, а протестувальники контролюють значну частину столиці. За останніми даними, кількість загиблих перевищила 20 людей, а загальна кількість жертв сягнула 24. Силові структури та армія не втручаються в ситуацію.

Нагадаємо, дружина колишнього прем'єр-міністра Непалу Джаланатха Ханала, Раджьялакшмі Чітракар, померла від важких травм, отриманих під час підпалу протестувальниками їхнього будинку в Даллу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на India Today.

За словами членів сім'ї, група демонстрантів нібито силоміць затягла дружину колишнього прем'єр-міністра в будинок, а потім підпалила його. Жінку в критичному стані доставили до опікової лікарні Кіртіпур, але вона не вижила.

До слова, міністр внутрішніх справ Непалу Рамеш Лекхак подав у відставку через загибель людей, які протестували проти урядової заборони на соціальні мережі. Водночас уряд вирішив скасувати заборону соцмереж. 

