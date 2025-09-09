Влада Непалу зняла заборону на використання соцмереж після масових протестів із жертвами

У Непалі влада заблокувала 26 соціальних мереж і платформ, через що спалахнули масові протести

Міністр внутрішніх справ Непалу Рамеш Лекхак подав у відставку через загибель людей, які протестували проти урядової заборони на соціальні мережі. Водночас уряд вирішив скасувати заборону соцмереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kathmandu Post.

Зазначається, що чиновник передав свою заяву прем'єр-міністру країни під час засідання уряду. За словами одного з міністрів, Лекхак пішов з посади з моральних міркувань після того, як під час протестів молоді у Катманду загинули 17 осіб, в Ітахарі – двоє, а декілька сотень дістали поранення. Лекхак обіймав свою посаду трохи більше ніж рік – з 15 липня 2024-го.

Рамеш Лекхак пішов з посади з моральних міркувань через загибель протестувальників фото: Nepal News

У Непалі влада заблокувала 26 соціальних мереж і платформ, включно з YouTube і Facebook. Це викликало масові протести в країні. Демонстранти спробували проникнути в будівлю парламенту, після чого поліція застосувала зброю, було використано сльозогінний газ, водомети і кийки.

Уряд зняв заборону на соціальні мережі. Прем'єр-міністр Непалу Кхадга Прасад Шарма Олі заявив, що його уряд «не ставиться негативно до вимог, висунутих поколінням Z», і сказав, що він «глибоко засмучений» інцидентами. Водночас найбільша газета Непалу закликала Олі піти у відставку, стверджуючи, що після вчорашнього кровопролиття він «не може сидіти в кріслі прем'єр-міністра ні хвилини довше».

Як повідомлялося, поліція в столиці Непалу Катманду відкрила вогонь по демонстрантах. Десятки тисяч протестувальників вийшли в понеділок, 8 вересня, на вулиці столиці Непалу, щоб висловити свій гнів з приводу рішення влади заблокувати більшість соціальних мереж.