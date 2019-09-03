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    У світі

    Джонсон втратив більшість у парламенті Великобританії

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    <p>Наразі у Консервативну партію і DUP входять 319 парламентарів замість 320</p> - Джонсон втратив більшість у парламенті Великобританії

    Наразі у Консервативну партію і DUP входять 319 парламентарів замість 320

    Депутат Філіп Лі від консерваторів прямо під час засідання перейшов в ряди ліберал-демократів

    Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон втратив більшість у палаті громад після того, як депутат Філіп Лі оголосив про вихід з Консервативної партії.

    Про це повідомляє BBC

    Філіп Лі від консерваторів прямо під час засідання перейшов в ряди ліберал-демократів, зазначає агентство. Це означає, що відтепер уряд Великої Британії буде кабінетом меншості.

    «Консервативний уряд переслідує ідею «жорсткого» Brexit, яка здійснюється безпринципними способами. Вона невиправдано ставить під загрозу життя і джерела засобів до існування, вона ставить під загрозу цілісність країни. Більш того, вона підриває економіку, демократію і роль країни у світі», - йдеться у заяві Лі.

    Він підкреслив, що Демократична партія допомагає «залишити цю країну і світ з кращими умовами для життя наступного покоління».

    Консервативна партія Великої Британії, очолювана прем'єр-міністром Борісом Джонсоном, разом з Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії (DUP) становила парламентську більшість у палаті громад.

    Наразі у Консервативну партію і DUP входять 319 парламентаріїв замість 320, необхідних для більшості. Всього в палаті громад 650 членів, 639 з яких займають місця в парламенті.

    Напередодні ЗМІ повідомляли, Джонсон розглядає можливість дострокових виборів у Британії.

    Нагадаємо, прем’єр обурив багатьох у парламенті минулого тижня, закликавши до призупинення роботи парламенту, який може зупинити його плани щодо Brexit. Законодавці протягом тижня можуть прийняти закон, який змусить Джонсона домагатися продовження терміну виходу з ЄС, з метою уникнення хаотичного Brexit.

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