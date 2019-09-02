ЗМІ: Джонсон розглядає можливість дострокових виборів у Британії



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Прем’єр Британії Борис Джонсон

В уряді точаться «жваві дискусії» щодо того, як попросити парламент затвердити такі вибори

Прем’єр Британії Борис Джонсон може вдатися до дострокових загальних виборів,якщо депутати,які прагнуть заблокувати Brexitбез угоди,завдадуть уряду поразки.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається,що в уряді точаться «жваві дискусії» щодо того, як попросити парламент затвердити такі вибори.

З таким запитом уряд може звернутися до депутатів вже в середу. Однак поки що остаточного рішення з цього питання не ухвалено.

На тлі спекуляцій про вибори Джонсон повинен провести позапланове засідання уряду в 17.00 за місцевим часом,а також виступить перед членами Консервативної партії.

Нагадаємо, прем’єр обурив багатьох у парламенті минулого тижня, закликавши до призупинення роботи парламенту, який може зупинити його плани щодо Brexit. Законодавці протягом тижня можуть прийняти закон, який змусить Джонсона домагатися продовження терміну виходу з ЄС, з метою уникнення хаотичного Brexit.

Як повідомлялося, глава уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що спроби членів британського парламенту заблокувати вихід країни з ЄС 31 жовтня негативно позначаться на довірі до британських політиків у майбутньому. Натомість депутати від британських опозиційних партій домовилися спробувати заблокувати у парламенті сценарій виходу країни з Євроспільноти без угоди через ухвалення законів, зазначивши, що можливість внесення проєкту постанови про вотум недовіри прем’єру Великої Британії досі залишається.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем’єрміністр Великобританії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit будь-якою ціною, просто для вирішення внутрішньополітичних питань.