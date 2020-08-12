Джорджу Соросу - 90. Українці вітають філантропа і мецената



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Мережа фундацій Джорджа Сороса складається з понад 30 організацій

Колишній керівник Фонду «Відродження» звернувся до Сороса з коротким меседжем «Ти - справжній!»

Американському фінансисту, меценату і філософу Джорджу Соросу 12 серпня виповнилося 90 років.

Сорос народився у Будапешті 12 серпня 1930 року.

Колишній керівник Фонду «Відродження» Євген Бистрицький звернувся до Сороса у Facebook з коротким меседжем «Ти справжній».

Мережа фундацій Джорджа Сороса складається з понад 30 організацій. Першу фундацію — Фонд Відкритого Суспільства — Сорос заснував у Нью-Йорку 1979, першу Східно-Європейську фундацію — в Угорщині 1984. Сьогодні він фінансує мережу фундацій, які працюють у 31 країні Центральної та Східної Європи і колишнього Радянського Союзу, а також у Південній Африці, Гаїті і США.

Як повідомлялося у січні цього року, американський фінансист і мільярдер Джордж Сорос у своїй промові на Світовому економічному форумі в Давосі оголосив про надання 1 мільярда доларів для початку діяльності мережі відкритих університетів на основі Центрально-європейського університету (CEU) та Bard College, US.

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