Джуліані просив видати американську візу для ексгенерального прокурора України



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Адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані

Держдепартамент відмовив у наданні візи

Адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані просив Державний департамент та Білий дім видати візу ексгенеральному прокурору України Віктору Шокіну.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, передає CNN.

За його словами, Джуліані надіслав запит про надання візи для Шокіна у січні 2019 року. Держдепартамент відмовив у наданні візи.

Тоді адвокат Трампа звернувся до Білого дома з проханням скасувати рішення Держдепартаменту. Візу колишньому генпрокурору України все одно не надали, але Джуліані поспілкувався з Шокіним через Skype.

Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

Нгадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.