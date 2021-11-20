Ексглаву Єврокомісії позбавили посвідчення водія
Причиною позбавлення прав Туска стало перевищення швидкості
Колишнього голову Європейської комісії, експрем'єра Польщі та лідера партії «Громадянська платформа» Дональда Туска було позбавлено посвідчення водія. Про це повідомляється у Twitter-профілі політика.
За його словами, причиною позбавлення прав стало перевищення швидкості.
«Є порушення правил дорожнього руху, є позбавлення посвідчення водія на три місяці плюс 10 штрафних балів і штраф», – пояснив Туск у публікації в соцмережі.
При цьому сам Туск погодився із справедливістю цього покарання.
«Я прийняв покарання без дискусії», – додав лідер опозиції.
Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2021
Нагадаємо, Туск очолив головну польську опозиційну партію – «Громадянську платформу».
Дональд Туск оголосив, що повернеться у політику, щоб перемогти правлячу партію «Право та справедливість»» ще у липні цього року та займав посаду виконувача обов’язки голови партії.
Ліберально-консервативну «Громадянську платформу» у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажиньський. У 2007 році на позачергових парламентських виборах ця партія отримала 41,5% підтримки виборців, Туск став прем'єр-міністром Польщі. Він пробув на цій посаді до 2014 року, потім пішов у відставку після семи років на посаді.
У 2014 році Туск став головою Європейської ради і пробув на посаді майже до кінця 2019 року. У листопаді 2019 року його обрали головою Європейської народної партії, найбільшої транснаціональної партії в ЄС.
Наступні парламентські вибори в Польщі заплановані на осінь 2023 року.