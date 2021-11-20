  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ексглаву Єврокомісії позбавили посвідчення водія

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Туска позбавили водійських прав на три місяці - Ексглаву Єврокомісії позбавили посвідчення водія
    Туска позбавили водійських прав на три місяці
    фото: Efrem Lukatsky/AP

    Причиною позбавлення прав Туска стало перевищення швидкості

    Колишнього голову Європейської комісії, експрем'єра Польщі та лідера партії «Громадянська платформа» Дональда Туска було позбавлено посвідчення водія. Про це повідомляється у Twitter-профілі політика.

    За його словами, причиною позбавлення прав стало перевищення швидкості.

    «Є порушення правил дорожнього руху, є позбавлення посвідчення водія на три місяці плюс 10 штрафних балів і штраф», – пояснив Туск у публікації в соцмережі.

    При цьому сам Туск погодився із справедливістю цього покарання.

    «Я прийняв покарання без дискусії», – додав лідер опозиції.

    Нагадаємо, Туск очолив головну польську опозиційну партію – «Громадянську платформу».

    Дональд Туск оголосив, що повернеться у політику, щоб перемогти правлячу партію «Право та справедливість»» ще у липні цього року та займав посаду виконувача обов’язки голови партії.

    Ліберально-консервативну «Громадянську платформу» у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажиньський. У 2007 році на позачергових парламентських виборах ця партія отримала 41,5% підтримки виборців, Туск став прем'єр-міністром Польщі. Він пробув на цій посаді до 2014 року, потім пішов у відставку після семи років на посаді.

    У 2014 році Туск став головою Європейської ради і пробув на посаді майже до кінця 2019 року. У листопаді 2019 року його обрали головою Європейської народної партії, найбільшої транснаціональної партії в ЄС.

    Наступні парламентські вибори в Польщі заплановані на осінь 2023 року.

    Читайте також:
    Теги: ЄС партії Дональд Туск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ексглаву Єврокомісії позбавили посвідчення водія