Україна чекає на «сміливі рішення» США після «Рамштайну» – посол

Додаткові системи ППО Patriot дозволять не тільки врятувати життя, але й зберегти виробництво електроенергії

Напередодні чергового «Рамштайну» тривають активні переговори з Пентагоном стосовно потреби України у системах ППО

Посол України у США Оксана Маркарова сподівається на «сміливі рішення» від Сполучених Штатів в очікуванні вкрай необхідних ЗРК Patriot для захисту від повітряних атак Росії. Про це Маркарова розповіла в інтерв'ю CBS News.

Посол зазначила, що напередодні чергової зустрічі «формату Рамштайн» 20 травня тривають дуже активні переговори з Пентагоном стосовно потреби України у системах ППО.

«Ми працюємо вдень і вночі.. Але, відверто кажучи, зараз настав той час, коли кожен повинен дати нам трохи свого. Тому ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, надають дозвіл, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час ухвалити кілька сміливих рішень і надати нам більше систем, щоб ми могли бачити їх одразу там, де вони нам потрібні», – сказала Маркарова.

За словами посла, щонайменше дві системи потрібні для захисту Харкова та області. Раніше про це говорив і президент Зеленський у спілкування з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

«Але інші місця також потребують захисту», – додала глава української дипмісії у США.

Маркарова підкреслила, що додаткові системи ППО дозволять не тільки врятувати життя, але й зберегти виробництво електроенергії та запобігти витраті великої кількості грошей і зусиль на майбутнє відновлення пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, у травні Німеччина передасть Україні нову систему протиповітряної оборони Iris-T.

Також німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, німецька компанія Heckler & Koch планує виготовляти зброю старого зразка під калібр автомата Калашникова. Це пов'язано з війною в Україні. Про це заявив представник оборонного концерну.

До слова, у світі виник гострий дефіцит пускових установок Patriot та ракет до них. Найбільше боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль.