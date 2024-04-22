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Bloomberg: проросійські політики Молдови створили антиєвропейський блок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Bloomberg: проросійські політики Молдови створили антиєвропейський блок
Політична сила має на меті протистояти чинній очільниці країни Майї Санду
фото: Depositphotos

На 2025 рік у Молдові заплановані три голосування

21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади. Про це повідомляє Bloomberg. 

Команда підсанкційного олігарха Ілана Шора та інші представники партії «Відродження», «Шанс», «Альтернатива та сили порятунку Молдови» й Victorie увійшли до блоку. Політична сила має на меті протистояти чинній очільниці країни Майї Санду та її проєвропейському уряду. 

«Ми об'єдналися, щоб захистити незалежність Молдови, не дозволити втягнути нашу країну у воєнні дії, зберегти наші традиційні цінності та відновити дружні стосунки з Росією», – сказала очільниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул після зʼїзду проросійських сил у Москві.

Керівну партію PAS та Санду вона назвала «головною загрозою для молдавської державності та майбутнього Молдови».

Молдовська влада попереджає, що обʼєднання навколо Шора є основним інструментом, який РФ використовує, щоб спробувати дестабілізувати країну. За даними спецслужб, це угруповання є основним джерелом антиєвропейської дезінформації.

«Зрадників країни в Москві бачила ціла країна. Їх створили в Москві, біля кремля, щоб було зрозуміло, на кого вони працюють і кому служать», – зазначив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну. 

На 2025 рік у країні заплановані три голосування: влітку відбудуться парламентські вибори, а в жовтні громадяни обиратимуть нового президента та віддадуть голос на проєвропейському конституційному референдумі. 

Нагадаємо, що на початку лютого ексбашкан Гагаузії Ірина Влах звернулася до президентки Молдови Майї Санду з пропозицією переглянути ідею проведення референдуму про вступ до Євросоюзу і дізнатися думку громадян щодо питання нейтралітету країни.

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Теги: Молдова росія політика депутат Майя Санду

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