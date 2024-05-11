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Частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на позиціях ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на позиціях ЗСУ
Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі

Міноборони США вже забезпечило надходження на позиції ЗСУ в Україні частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки та докладає зусиль, щоби доправити решту озброєння й техніку, зокрема з нового пакета допомоги. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters.

«Дещо з першого пакета оборонної допомоги, який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його, деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових», – зауважив представник адміністрації США.

Він зазначив, що не вказуватиме, що конкретно вже доправлене з міркувань оперативної безпеки. Але, за його словами, швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.

«Міністерство оборони США буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті», – сказав представник Білого дому.

Він також зауважив, що Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів.

«Це достатньо серйозний пакет. Різноманітність систем, які є лише в ньому, досить вражаюча – усе це стане їм (українським силам) у нагоді в той час, коли вони намагаються відбити російські наступали на Донбасі, а тепер і на підступах до Харкова», – зауважив Кірбі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні озброєння на $400 млн у межах нового пакету військової допомоги. Про це повідомив Білий Дім.

Як зазначено в повідомленні, Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України. Натомість що саме Сполучені Штати передадуть Україні поки невідомо.

До слова, Міністерство оборони США розкрило вміст нового пакета військового допомоги на $400 млн. Зокрема, він містить боєприпаси для систем Patriot, Nasams, Himars та артилерійські снаряди

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Теги: США фінансування боєприпаси Пентагон озброєння

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