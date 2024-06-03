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Чоловік намагався вивезти з України монети, карбовані у минулому столітті (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чоловік намагався вивезти з України монети, карбовані у минулому столітті (фото)
фото Волинська митниця

Монети вилучені на склад митниці за протоколом про порушення митних правил

У міжнародному пункті пропуску «Устилуг2 на Волині прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття. Про це повідомляє Волинська митниця.

Колекцію з дев'яти монет, карбованих у середині минулого століття, затримали на митному посту «Устилуг». Їх виявили серед особистих речей українця, який виїжджав за кордон.

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Вилучені монети передадуть на вивчення фахівцям, аби встановити рівень цінності та ринкову вартість
фото: Волинська митниця

Повідомляється, що монети можуть мати культурну цінність

«Ця підбірка може мати культурну цінність, а тому підлягає письмовому декларуванню з обов'язковим пред'явленням Сертифікату про право вивезення/тимчасового вивезення за межі України. Такого документа чоловік не мав, бо попередньо не звертався ні до експерта, ні до Мінкультури», – розповіли прикордонники. 

Монети у чоловіка вилучили. Їх передадуть на вивчення фахівцям, аби встановити рівень цінності та ринкову вартість.

Нагадаємо, київські митники запобігли ввезенню в Україну 19 тонн тканини, яку виробила текстильна компанія, що також виробляє тканини на замовлення міністерства оборони РФ. Про це йдеться у повідомленні Київської митниці.  Так, за документами, наданими до митного оформлення, тканина ввезена в Україну з Литви та має європейське походження. Однак, вже під час митного огляду, працівники митниці помітили на рулонах маркування та відбитки штампів російською мовою.

Нагадаємо, що уряд схвалив поновлення митних перевірок з 1 березня. Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.

До слова, львів'янка намагалася вивезти з України старовинну скрипку Страдіварі.  Українські прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Краківець» припинили спробу переміщення через українсько-польський кордон скрипки Antonius Stradivarius. «Знахідку» вилучили та скерували на експертизу. 

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Теги: прикордонники митниця чоловік кордон

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