Чоловік намагався вивезти з України монети, карбовані у минулому столітті (фото)
Монети вилучені на склад митниці за протоколом про порушення митних правил
У міжнародному пункті пропуску «Устилуг2 на Волині прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття. Про це повідомляє Волинська митниця.
Колекцію з дев'яти монет, карбованих у середині минулого століття, затримали на митному посту «Устилуг». Їх виявили серед особистих речей українця, який виїжджав за кордон.
Повідомляється, що монети можуть мати культурну цінність
«Ця підбірка може мати культурну цінність, а тому підлягає письмовому декларуванню з обов'язковим пред'явленням Сертифікату про право вивезення/тимчасового вивезення за межі України. Такого документа чоловік не мав, бо попередньо не звертався ні до експерта, ні до Мінкультури», – розповіли прикордонники.
Монети у чоловіка вилучили. Їх передадуть на вивчення фахівцям, аби встановити рівень цінності та ринкову вартість.
Нагадаємо, київські митники запобігли ввезенню в Україну 19 тонн тканини, яку виробила текстильна компанія, що також виробляє тканини на замовлення міністерства оборони РФ. Про це йдеться у повідомленні Київської митниці. Так, за документами, наданими до митного оформлення, тканина ввезена в Україну з Литви та має європейське походження. Однак, вже під час митного огляду, працівники митниці помітили на рулонах маркування та відбитки штампів російською мовою.
Нагадаємо, що уряд схвалив поновлення митних перевірок з 1 березня. Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.
До слова, львів'янка намагалася вивезти з України старовинну скрипку Страдіварі. Українські прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Краківець» припинили спробу переміщення через українсько-польський кордон скрипки Antonius Stradivarius. «Знахідку» вилучили та скерували на експертизу.
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