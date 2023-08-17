Ексочільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, відцуралася від російського паспорта

Позбавити Кнайсль громадянства Австрії запропонував директор академії у Відні після чуток, що вона хоче отримати російський паспорт

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка нещодавно переїхала в Росію й очолила центр при Санкт-Петербурзькому державному університеті, заявила, що не планує отримувати російське громадянство. Про це передають російські ЗМІ.

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«Я хочу наголосити, що у мене немає жодного іншого громадянства, крім австрійського, і про російське я не просила», – сказала вона.

Позбавити Кнайсль громадянства Австрії запропонував директор академії у Відні, де вона викладала 20 років – після чуток, що вона хоче отримати російський паспорт.

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«Говорили, що я шкідлива для Австрії, оскільки я викладаю в Санкт-Петербурзькому університеті», – додала Кнайсль.

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомо, що колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово у Рязанській області. Журналісти газети зустрілися з Кнайсль на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі.

У липні 2022 року Кнайсль повідомила журналісту The Washington Post, що залишила Австрію через погрози. Якийсь час після цього вона жила у Лівані. У червні 2023 року вона заявила, що всерйоз розглядає можливість переїзду до Росії. Минулого року Карін Кнайсль почала фігурувати як автор кількох публікацій у газеті «Ведомости», там вона представлена ​​як доктор права. В одній зі статей, опублікованій у жовтні 2022 року, вона розмірковує про те, що у Німеччині неможливо буде відродити виробництво без доступної сировини з Росії. В інших своїх коментарях та інтерв'ю вона критично висловлювалася про європейську політику. У 2023 році Карін Кнайсль виступала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та форумі «Росія – Африка». В обох заходах брав участь Володимир Путін. Втім, австрійська дипломатка каже, що бачила Путіна особисто у 2019 році.