Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ексочільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, відцуралася від російського паспорта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексочільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, відцуралася від російського паспорта
Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі
фото з відкритих джерел

Позбавити Кнайсль громадянства Австрії запропонував директор академії у Відні після чуток, що вона хоче отримати російський паспорт

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка нещодавно переїхала в Росію й очолила центр при Санкт-Петербурзькому державному університеті, заявила, що не планує отримувати російське громадянство. Про це передають російські ЗМІ.

«Я хочу наголосити, що у мене немає жодного іншого громадянства, крім австрійського, і про російське я не просила», – сказала вона.

Позбавити Кнайсль громадянства Австрії запропонував директор академії у Відні, де вона викладала 20 років – після чуток, що вона хоче отримати російський паспорт.

«Говорили, що я шкідлива для Австрії, оскільки я викладаю в Санкт-Петербурзькому університеті», – додала Кнайсль.

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла  за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомо, що колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово у Рязанській області. Журналісти газети зустрілися з Кнайсль на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі. 

У липні 2022 року Кнайсль повідомила журналісту The Washington Post, що залишила Австрію через погрози. Якийсь час після цього вона жила у Лівані. У червні 2023 року вона заявила, що всерйоз розглядає можливість переїзду до Росії. Минулого року Карін Кнайсль почала фігурувати як автор кількох публікацій у газеті «Ведомости», там вона представлена ​​як доктор права. В одній зі статей, опублікованій у жовтні 2022 року, вона розмірковує про те, що у Німеччині неможливо буде відродити виробництво без доступної сировини з Росії. В інших своїх коментарях та інтерв'ю вона критично висловлювалася про європейську політику. У 2023 році Карін Кнайсль виступала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та форумі «Росія – Африка». В обох заходах брав участь Володимир Путін. Втім, австрійська дипломатка каже, що бачила Путіна особисто у 2019 році.

Теги: росія паспорт Австрия

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австрія продовжує працювати із країною-агресором
Чому Австрія досі купує російський газ: The New York Times знайшла пояснення
1 серпня, 07:42
Фото з весілля Карін Кнайсль, яка танцює із Володимиром Путіним
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
8 серпня, 17:39
Ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль заявила, що їй у російському селі «краще, ніж на Мальдівах»
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
Вчора, 15:30

Соціум

Ексочільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, відцуралася від російського паспорта
Ексочільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, відцуралася від російського паспорта
ООН стала на захист російської мови в Естонії
ООН стала на захист російської мови в Естонії
Влада Нью-Йорка заборонила ТікТок на державних пристроях: у чому причина
Влада Нью-Йорка заборонила ТікТок на державних пристроях: у чому причина
Експерт розповів про причини і наслідки підбиття «Оленегорського горняка» у Новоросійську
Експерт розповів про причини і наслідки підбиття «Оленегорського горняка» у Новоросійську
Блінкен поговорив з американцем, якого засуджене у РФ за шпигунство
Блінкен поговорив з американцем, якого засуджене у РФ за шпигунство
У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд
У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
11K
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
7336
«Зараз чи ніколи». Лідери США, Японії та Південної Кореї скликають екстрений саміт
6924
У Росії помер генерал, другий за день
3856
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту