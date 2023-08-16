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Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
Ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль заявила, що їй у російському селі «краще, ніж на Мальдівах»
скріншот з відео

Карін Кнайсль незабаром втече до Лівану з російської глибинки

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль похвалилася пропагандистам, що російська село Петрушово в Рязані, де вона тимчасово проживає, краще, ніж курортні острови Мальдіви та Сейшели. Попри це, дуже скоро від такого «розкішного» життя вона втече до Лівану. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Мені подобається життя тут. Я розумію цей світ, я розуміла його, коли була дівчиною. Бабусі, яблучка, літо, плавати в річці. Це хороше життя. Мені не потрібні Мальдіви чи Сейшели. Це краще», – похвалилася Кнайсль російським пропагандистам.

Кнайсль уточнила, що орендує в Петрушово «маленький сільський будиночок». Вона додала, що після життя в російській глибинці повернеться до Лівану, де проживала останнім часом.

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла  за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомо, що колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово у Рязанській області. Журналісти газети зустрілися з Кнайсль на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі. 

У липні 2022 року Кнайсль повідомила журналісту The Washington Post, що залишила Австрію через погрози. Якийсь час після цього вона жила у Лівані. У червні 2023 року вона заявила, що всерйоз розглядає можливість переїзду до Росії. Минулого року Карін Кнайсль почала фігурувати як автор кількох публікацій у газеті «Ведомости», там вона представлена ​​як доктор права. В одній зі статей, опублікованій у жовтні 2022 року, вона розмірковує про те, що у Німеччині неможливо буде відродити виробництво без доступної сировини з Росії. В інших своїх коментарях та інтерв'ю вона критично висловлювалася про європейську політику. У 2023 році Карін Кнайсль виступала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та форумі «Росія – Африка». В обох заходах брав участь Володимир Путін. Втім, австрійська дипломатка каже, що бачила Путіна особисто у 2019 році.

Теги: Австрія росія село путін

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