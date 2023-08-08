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Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
Фото з весілля Карін Кнайсль, яка танцює із Володимиром Путіним
Фото Reuters

Після підозр у зв'язках із Путіним колишня австрійська високопосадовиця вимушена була залишити батьківщину

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово в Рязанській області. Про це пише видання Vidsboku.

Журналісти газети зустрілися з Кнайсель на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі. «Я заплатила ще за місяць, а далі побачимо. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого», – сказала Кнайсль. 

За її словами, у Петрушовому вона продовжує писати книги, займатися викладанням, також її запросили працювати до центру Gorki при Санкт-Петербурзькому державному університеті. На сайті університету Карін Кнайсль обіймає посаду керівника центру. 

«Було непросто приїхати сюди, але я намагаюся знайти свій шлях, хоч це нелегко. Тут мені подобається, у цьому селі дуже мило. Я приступила до роботи, продовжую викладання та навчання, пишу свої книги, навчаю мову. Мені довелося залишити своє колишнє життя, почати все спочатку, а у 60 років це непросто», – зазначає вона.

Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці фото 1
Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла  за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році  уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У липні 2022 року Кнайсль повідомила журналісту The Washington Post, що залишила Австрію через погрози. Якийсь час після цього вона жила в Лівані. У червні 2023 року вона заявила, що всерйоз розглядає можливість переїзду до Росії. 

«Якщо ви читали мою біографію, то ви чули, що три роки тому мене змусили залишити Австрію, не дозволяли працювати у Франції, навіть відмовили у відкритті банківського рахунку. Я боялась. RT  (телеканал Russia Today) навіть зняли документальний фільм про моє життя. Я мусила тікати з Європи, мене ніде не приймали. І я поїхала до Лівану, бо знала арабську», – прокомнтувала вона своє життя виданню Vidsboku. 

Минулого року Карін Кнайсль почала фігурувати як автор кількох публікацій у газеті «Ведомости», там вона представлена ​​як доктор права. В одній із статей, опублікованій у жовтні 2022 року, вона розмірковує про те, що у Німеччині неможливо буде відродити виробництво без доступної сировини з Росії.

В інших своїх коментарях та інтерв'ю вона критично висловлювалася про європейську політику. У 2023 році Карін Кнайсль виступала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та форумі «Росія – Африка». В обох заходах брав участь Володимир Путін. Втім, австрійська дипломатка каже, що бачила Путіна особисто у 2019 році.

Нагадаємо, федеральний міністр з питань ЄС та конституції Австрії Кароліне Едтштадлер закликала Росію негайно та безумовно вивести усі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це міністерка заявила на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час відкритих дебатів міністерського рівня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

«Я знову закликаю РФ негайно та без будь-яких попередніх умов вивести свої збройні сили з території України в межах міжнародно визнаних кордонів», – сказала вона.

Австрійська урядовиця закликала усіх членів Генасамблеї «не залишатися обабіч, допоки основоположні принципи нашого міжнародно-правового порядку та порядку у сфері безпеки перебувають під загрозою».

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Теги: Австрія росія міністр книги путін будинок погрози

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