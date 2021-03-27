Експерекладачка Пентагону визнала провину в спробі шпигунства для «Хезболли»

Жінці загрожує довічне ув'язнення, незважаючи на те що вона визнала себе винною

Колишня перекладачка Пентагону Маріам Томпсон зізналася в спробі передати ліванському воєнізованому шиїтському руху «Хезболла» відомості про вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомило міністерство юстиції США.

Як пояснили у відомстві, в січні після загибелі Сулеймані з Томпсон, яка працювала на неназваній базі Пентагону за кордоном, зв'язався невідомий, який представився представником «Хезболли» і попросив про сприяння. Імовірно, він був інформатором американських спецслужб.

На його прохання перекладачка змогла отримала доступ до даних не менше ніж про 10 джерел американської розвідки, включаючи їх імена, фотографії і звіти.

Після передачі інформації своїм заповнивши контактну форму вона була запрошена на зустріч з військовим командиром «Хезболли».

В кінцевому підсумку Томпсон було заарештовано 27 лютого 2020 року.

Відзначається, що жінці загрожує довічне ув'язнення, незважаючи на те що вона визнала себе винною.

Сулеймані був убитий в Іраку 3 січня 2020 року через нальот американської авіації на аеропорт Багдада. Він командував спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) «Аль-Кудс», організуючим операції іранських збройних сил за кордоном. У 2019 Вашингтон визнав КВІР терористичним угрупуванням.

У Пентагоні після вбивства генерала заявили, що атака була санкціонована Трампом, «щоб захистити персонал США за кордоном». Мін'юст США назвав це вбивство легітимним, визнавши його самообороною.