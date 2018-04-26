Експерт назвав європейську країну, яка прихистила у себе російську газову мафію

«Газового корупціонера у Європі важко звинуватити у тому, що він брав хабарі від росіян»

У Швейцарії зосереджено чимало офісів дочірніх компаній «Газпрому», саме там знаходиться газо-мафіозний спрут Росії. Про це повідомив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому». «Газового корупціонера у Європі важко звинуватити у тому, що він брав хабарі



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Михайло Гончар

«Газового корупціонера у Європі важко звинуватити у тому, що він брав хабарі від росіян»

У Швейцарії зосереджено чимало офісів дочірніх компаній «Газпрому», саме там знаходиться газо-мафіозний спрут Росії. Про це повідомив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому».

«Газового корупціонера у Європі важко звинуватити у тому, що він брав хабарі від росіян, діяв на користь «Газпрому». Кілька років тому ми з колегами написали статтю «Перемога газократії над демократією», в якій докладно розписані сучасні корупційні технології російських державних компаній на прикладі саме «Газпрому». Мало хто звертає увагу на те, що у кантоні Цуг благопристойної Швейцарії зосереджено чимало офісів дочірніх компаній «Газпрому» в Європі. Саме там знаходиться газо-мафіозний спрут. А «офісний планктон» там насичений співробітниками російських розвідок та спецслужб, які працюють без дипломатичного прикриття з розрахунку на швейцарський нейтралітет та бажання залучати грошові потоки», - говорить експерт.

За його словами, у Швейцарії специфічне господарче законодавство, яке створює максимально щільну завісу конфіденційності навколо різного роду оборудок і бізнесу.

«Ми пам’ятаємо схему «РосУкрЕнерго», яка свого часу дала бажаний ефект не тільки для «Газпрому» в комерційному значенні, але й для Росії в політичному контексті. З поміж іншого, ця схема дозволила корумпувати вище державне керівництво України. Недаремно вона функціонувала при трьох президентах – Кучмі, Ющенкові, Януковичі. Швейцарська схема показала свою ефективність. Тому далі вона була клонована по всіх основних проектах «Газпрому» у Європі. Компанії Nord Stream і Nord Stream-2 зареєстровані у кантоні Цуг, там же неподалік дочірня Gazprom Germania, все поруч, все під рукою, під носом у Брюсселя, але за межами ЄС», - пояснив Гончар.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

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