Експерти назвали країни, що перебувають під загрозою зникнення

Глобальне потепління призведе до зникнення кількох острівних держав

Координатор глобальної мережі екологічних неурядових організацій Climate Action Network Пеленіза Алофа назвала країни, які перебувають під загрозою зникнення. Про це пише газета Express.

За її словами, потепління призведе до зникнення кількох острівних держав через танення льодів та підвищення рівня моря. Серед територій, які можуть постраждати від зміни клімату, – Кірібаті, Тувалу та Маршаллові острови.

Фахівець нагадала, що підвищення рівня моря і тропічні шторми, що посилюються, становлять небезпеку для життя людей і сільського господарства регіону.

«Йдеться не про одноразові події. Ідеться про природне явище, яке загрожує повністю поглинути наші будинки», – сказала Алофа.

Раніше стало відомо, що понад 450 фінансових компаній із 45 країн світу об'єдналися у Фінансовий альянс Глазго за вуглецеву нейтральність (GFANZ), метою якого є боротьба зі зміною клімату. Учасниками ініціативи стали банки, страхові, аудиторські компанії, фондові біржі, рейтингові агенції та пенсійні фонди, сукупні активи яких залишають $130 трильйонів – приблизно 40 відсотків світового обсягу активів.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.