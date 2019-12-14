  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Експрезидента Судану засудили до двох років за корупцію

    • Розсилка
    Експрезидента Судану засудили до двох років за корупцію
    Фото: The Times

    Військові Судану скинули президента Омара аль-Башира в квітні цього року

    Колишнього президента Судану Омара аль-Башира засудили до 2 років тюремного ув’язнення за корупцію та відмивання грошей.

    Про це повідомляє Sky News.

    «Омар аль-Башир, колишній президент Судану, був засуджений за корупцію і відмивання грошей», – йдеться в повідомленні.

    Експрезидента засудили до двох років у виправній установі.

    Крім того, аль-Башир обвинувачується Міжнародним кримінальним судом у військових злочинах і геноциді.

    Читайте також: Відомий експерт оцінив інтереси України в Африці та загрози експансії Росії у регіоні.

    Як повідомлялося, військові Судану скинули президента Омара аль-Башира в квітні цього року після кількох місяців протестів проти його авторитарного 30-річного правління.

    військові Африка президент Судан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ