Екоактивістка Грета Тунберг вирішила піти на канікули



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16-річна екоактівістка Грета Тунберг

«Я буду вдома до Різдва, після чого піду на канікули», - розповіла Тунберг

Шведська екоактівістка Грета Тунберг заявила, що вирішила відпочити та зробити перерву в своїй діяльності щодо захисту клімату.

Про це повідомляє Reuters.

«Я буду вдома до Різдва, після чого піду на канікули, тому що вам потрібно відпочити. В іншому випадку, ви ж не можете робити це постійно», - заявила Тунберг.

Зазначимо, що 16-річна екоактивістка Грета Тунберг посіла 100 місце у рейтингу найвпливовіших жінок року за версією видання Forbes.

До слова, 16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time.

Тунберг зізналася, що була «трохи здивована» тому, що журнал Time назвав її людиною 2019 року.

Натомість президент США Дональд Трамп розкритикував вибір американського журналу Time. Він вважає, що Грета «повинна працювати над своєю проблемою управління гнівом».