У лікарні Дніпра помер боєць 43-го батальйону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Олександра Завитайла лишились дружина й мати

Військовий помер у лікарні від розриву тромбу

У Дніпрі в лікарні помер учасник бойових дій на Донбасі, звільнений у запас боєць 43-го батальйону 53-ї бригади Олександр Завитайло.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За інформацією волонтерки Дарї Андрусенко-Якотюк, боєць помер у лікарні від розриву тромбу. У п’ятницю його поховали на Лівобережному цвинтарі Дніпра.

Волонтери збирають допомогу для родини. У бійця лишились дружина й мати.

Цього тижня на Дніпропетровщині поховали бійця цього ж батальйону Романа Безпалого, полоненого бойовиків «ДРН».

Його тіло було передане з полону без внутрішніх органів. Ідентифікували його за допомогою ДНК-експертизи.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України назвав ім'я та прізвища трьох українських військових, які загинули біля Золотого на Луганщині 9 грудня.