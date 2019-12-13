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    Суспільство

    У лікарні Дніпра помер боєць 43-го батальйону

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    <p>У Олександра Завитайла лишились дружина й мати</p> - У лікарні Дніпра помер боєць 43-го батальйону

    У Олександра Завитайла лишились дружина й мати

    Військовий помер у лікарні від розриву тромбу

    У Дніпрі в лікарні помер учасник бойових дій на Донбасі, звільнений у запас боєць 43-го батальйону 53-ї бригади Олександр Завитайло.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    За інформацією волонтерки Дарї Андрусенко-Якотюк, боєць помер у лікарні від розриву тромбу. У п’ятницю його поховали на Лівобережному цвинтарі Дніпра.

    Волонтери збирають допомогу для родини. У бійця лишились дружина й мати.

    Цього тижня на Дніпропетровщині поховали бійця цього ж батальйону Романа Безпалого, полоненого бойовиків «ДРН».

     Його тіло було передане з полону без внутрішніх органів. Ідентифікували його за допомогою ДНК-експертизи.

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України назвав ім'я та прізвища трьох українських військових, які загинули біля Золотого на Луганщині 9 грудня.

    Дніпро смерть військові лікарня
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