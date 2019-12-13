У лікарні Дніпра помер боєць 43-го батальйону
У Олександра Завитайла лишились дружина й мати
Військовий помер у лікарні від розриву тромбу
У Дніпрі в лікарні помер учасник бойових дій на Донбасі, звільнений у запас боєць 43-го батальйону 53-ї бригади Олександр Завитайло.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
За інформацією волонтерки Дарї Андрусенко-Якотюк, боєць помер у лікарні від розриву тромбу. У п’ятницю його поховали на Лівобережному цвинтарі Дніпра.
Волонтери збирають допомогу для родини. У бійця лишились дружина й мати.
Цього тижня на Дніпропетровщині поховали бійця цього ж батальйону Романа Безпалого, полоненого бойовиків «ДРН».
Його тіло було передане з полону без внутрішніх органів. Ідентифікували його за допомогою ДНК-експертизи.
Раніше Генеральний штаб Збройних сил України назвав ім'я та прізвища трьох українських військових, які загинули біля Золотого на Луганщині 9 грудня.