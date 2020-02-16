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    У світі

    Елтон Джон перервав концерт через погане самопочуття

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    <p>Своїм фанатам він повідомив, що саме напередодні великого шоу йому поставили діагноз ходячої пневмонії. Під час виконання пісні він відчув слабкість і був&nbsp;змушений покинути сцену</p> - Елтон Джон перервав концерт через погане самопочуття

    Своїм фанатам він повідомив, що саме напередодні великого шоу йому поставили діагноз ходячої пневмонії. Під час виконання пісні він відчув слабкість і був змушений покинути сцену

    Артист зізнався, що незадовго до виходу на сцену йому поставили страшний діагноз

    Елтон Джон, який першим дізнався про вихід принца Гаррі і Меган Маркл з королівської сім’ї, перервав свій сольний концерт у Новій Зеландії. 72-річний співак зі сцени зізнався фанатам, що напередодні йому поставили невтішний діагноз.

    Цієї неділі, 16 лютого, сер Елтон Джон втратив голос прямо під час свого виступу в Окленді. Своїм фанатам він повідомив, що саме напередодні великого шоу йому поставили діагноз ходячої пневмонії.

    Під час виконання пісні він відчув слабкість і був змушений покинути сцену. «Я тільки що зовсім втратив голос. Я не можу співати. Мені час йти. Вибачте», – сказав співак. Після цього асистенти зірки допомогли йому зійти зі сцени.

    У своєму Twitter Елтон Джон вибачився перед шанувальниками. «Я хочу подякувати всім, хто сьогодні ввечері був присутній на концерті в Окленді. Мені сьогодні поставили діагноз ходяча пневмонія, але я хотів показати вам найкраще шоу з можливих», – написав співак.

    Ходяча пневмонія – це тип легеневої інфекції, часто викликаної бактеріями або вірусом. Вона менш важка, ніж інші види пневмонії, а більшості хворих не потрібна медична допомога. Симптоми можна порівняти з симптомами сильної застуди, часто включають в себе кашель, біль у грудях, біль у горлі та головний біль.

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