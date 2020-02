Елтон Джон перервав концерт через погане самопочуття

Артист зізнався, що незадовго до виходу на сцену йому поставили страшний діагноз

Елтон Джон, який першим дізнався про вихід принца Гаррі і Меган Маркл з королівської сім’ї, перервав свій сольний концерт у Новій Зеландії. 72-річний співак зі сцени зізнався фанатам, що напередодні йому поставили невтішний діагноз.

Цієї неділі, 16 лютого, сер Елтон Джон втратив голос прямо під час свого виступу в Окленді. Своїм фанатам він повідомив, що саме напередодні великого шоу йому поставили діагноз ходячої пневмонії.

Під час виконання пісні він відчув слабкість і був змушений покинути сцену. «Я тільки що зовсім втратив голос. Я не можу співати. Мені час йти. Вибачте», – сказав співак. Після цього асистенти зірки допомогли йому зійти зі сцени.

У своєму Twitter Елтон Джон вибачився перед шанувальниками. «Я хочу подякувати всім, хто сьогодні ввечері був присутній на концерті в Окленді. Мені сьогодні поставили діагноз ходяча пневмонія, але я хотів показати вам найкраще шоу з можливих», – написав співак.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1