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Естонія змінює правила навчання для дітей українських біженців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Естонія змінює правила навчання для дітей українських біженців
Естонський парламент дозволив виключати зі шкіл та дитячих садків дітей українських біженців без заяви від батьків, якщо на те є певна підстава
фото: ЕРА

Українські діти можуть бути виключені з естонських шкіл та дитсадків без заяви від батьків

Влада Естонії ухвалила закон, що дозволяє виключати зі шкіл та дитячих садків дітей українських воєнних біженців, які покинули Естонію, не повідомивши про це навчальний заклад. Про це повідомила пресслужба парламенту країни, передає ERR.

Ухвалення закону підтримали в середу, 17 квітня, 70 депутатів Рійгікогу (парламенту Естонії).

«Зараз виключити зі школи чи дитячого садка дитину, яка залишила країну і більше не бере участі у навчальній та виховній діяльності, можна лише на підставі заяви від батьків», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до ухвалених змін, створюється додаткова підстава для виключення дитини з дошкільного закладу, загальноосвітньої школи або професійного навчального закладу без заяви від батьків, якщо дитина насправді не проживає в Естонії та дані про її місце проживання у реєстрі населення відсутні.

Крім того, у законі тепер буде приписаний повний перелік підстав для виключення з дитячого садка чи професійного навчального закладу.

Нагадаємо, що в Естонії українські біженці можуть отримати право жити у муніципальних квартирах. При цьому коштуватиме це житло в оренду дешевше, ніж винаймати у приватних власників. 

Як повідомлялося, у біженців з України, які проживають в Естонії, стали масово виникати проблеми і скандали з отриманням дитячої допомоги. Причиною є довідка з України, яку не так легко отримати.  Відповідно до законів Естонської Республіки, клопотання про допомогу зобов'язаний надати необхідні документи, довідки, а також має брати активну участь у процесі призначення та виплат державної допомоги. Українці також зобов'язані негайно повідомляти всі обставини, які можуть вплинути на рішення про виплату допомоги. Цього вимагає закон.

До слова, в Естонії з осені почнеться перехід на естонську як єдину мову навчання в школах, де раніше використовувалася російська. Винятків із правил не буде й для українських дітей. Про це заявили у Міністерстві освіти Естонії. Зазначається, що 1 вересня всі діти перших і четвертих класів повинні будуть розпочати навчання за звичайним навчальним планом з естонською мовою викладання. Винятку не буде і для українських біженців, які відвідують талліннську школу Räägu, засновану для них.

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Теги: Естонія діти біженці навчання

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