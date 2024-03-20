Деякі українські біженці у Естонії можуть отримати дешеві квартири

Реновація 11 квартир для українців у місті Сілламяе коштувала бюджету Есстонії майже 200 тис. євро

В Естонії українські біженці можуть отримати право жити у муніципальних квартирах. При цьому коштуватиме це житло в оренду дешевше, ніж винаймати у приватних власників. Про це пише Err.ee.

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В Естонії триває реновація муніципального житла для поселення українських біженців. У місті Сілламяе за державної підтримки вже змогли облаштувати 11 муніципальних квартир, а у чотирьох із них уже живуть українці.

Згідно з умовами оренди, місцева влада протягом року має здавати це житло українським біженцям, а після цього обмежень для оренди не буде.

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«Місто виділяє біженцям квартиру, і вони повинні будуть платити за комунальні послуги, а місту – призначену суму оренди. Чотири квартири ми вже здали. Квартири ми пропонуємо і вчителям, які зацікавлені в роботі в Сілламяе», – сказав радник з розвитку міста Сілламяе Аллен Аллет.

За словами Ольги Погосян, яка через війну в Україні була змушена переїхати до Естонії, спочатку вони з дочкою винаймали невелику однокімнатну квартиру, а тепер змогли покращити свої житлові умови.

«Ми переїхали в нову квартиру, двокімнатну, зручну. Тут уже були гарна кухня, нова духова піч та пральна машина, сантехніка вся нова, чиста, зручна. Велике спасибі місту за це. По оплаті тут теж набагато вигідніше, ніж винаймати квартиру у людей», – сказала Ольга.

Як зазначає Err.ee, реновація 11 квартир у Сілламяе коштувала майже 200 тис. євро, з яких близько 150 тис. виділила держава. Раніше повідомлялося, що у 53 місцевих громадах Естонії планується відремонтувати 243 квартири для українських біженців на суму майже 3,3 млн євро.

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Нагадаємо, у біженців з України, які проживають в Естонії, стали масово виникати проблеми і скандали з отриманням дитячої допомоги. Причиною є довідка з України, яку не так легко отримати. Відповідно до законів Естонської Республіки, клопотання про допомогу зобов'язаний надати необхідні документи, довідки, а також має брати активну участь у процесі призначення та виплат державної допомоги. Українці також зобов'язані негайно повідомляти всі обставини, які можуть вплинути на рішення про виплату допомоги. Цього вимагає закон.

До слова, в Естонії з осені почнеться перехід на естонську як єдину мову навчання в школах, де раніше використовувалася російська. Винятків із правил не буде й для українських дітей. Про це заявили у Міністерстві освіти Естонії. Зазначається, що 1 вересня всі діти перших і четвертих класів повинні будуть розпочати навчання за звичайним навчальним планом з естонською мовою викладання. Винятку не буде і для українських біженців, які відвідують талліннську школу Räägu, засновану для них.