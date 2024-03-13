«Де взяти довідку?» Українські біженці в Естонії мають проблеми з отриманням допомоги

У Естонії стали ретельніше перевіряти українців, чи не отримують вони соцдопомогу на дітей у себе на Батьківщині

У біженців з України, які проживають в Естонії, стали масово виникати проблеми і скандали з отриманням дитячої допомоги. Причиною є довідка з України, яку не так легко отримати. Про це пише Рostimees.ее.

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Минулого тижня у групі «Ukraina sõbrad Eestis/Друзі України в Естонії» у Facebook стали масово з'являтися пости стурбованих батьків, у яких виникли проблеми з отриманням дитячої допомоги одразу після продовження посвідки на проживання.

«Сьогодні у соцвідділі мені сказали, що при продовженні захисту потрібно написати не лише просто заяву на продовження виплат, а й подати довідку з України, що я не отримала та не отримую жодних виплат там. Я з окупованої території в Україні, моє місто вже під прапором Росії, «Дії» (йдеться про український електронний сервіс держпослуг з дигітальними документами, можливістю діги-підпису та верифікації – «Главком») у мене немає, – пише одна з учасниць групи. Дитина народжена в Естонії, і я весь цей час отримую естонську допомогу. Але тепер сказали, що без цієї довідки не буде допомоги. Так ось питання – де мені і як взяти цю довідку?».

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«Може, хтось стикався з такою проблемою з дитячою допомогою: мені перестали виплачувати 80 євро, як я думала, через продовження тимчасового захисту. Фото нових ІД-карток я їм відправила. Потім із соціальної служби мені написали, що я маю подати довідку з України, що я не отримую допомоги. Я надіслала витяг з українського банку, там немає жодних грошових рухів і написала, що нічого в Україні не отримую. На що мені відповіли, що я маю вимагати довідку. Може, у когось була подібна ситуація. Підкажіть, будь ласка, як можна дистанційно отримати таку довідку?», – запитує інша учасниця групи.

Під цими та іншими подібними постами у соцмережах десятки стурбованих громадян України також діляться своїми історіями та проблемами з оформленням дитячої допомоги в Естонії. «Це стосується не лише українців, а й усіх інших громадян з держав, які не входять до Євросоюзу».

Чому раптом ця проблема стала такою актуальною?

Для багатьох українських біженців настав час продовжувати посвідки на проживання. А згідно з правилами, у цьому випадку потрібно подавати і нову заяву на отримання допомоги. Але для заяви потрібна та сама довідка, що наробила багато шуму.



Радник із комунікацій Департаменту соціального страхування Ксенія Репсон-Дефорж нагадує, що право на отримання сімейної допомоги в Естонії є в ​​осіб, які проживають на території Естонії, мають прописку та посвідку на проживання в ЕР. Дитяча допомога належить дітям, які проживають в Естонії до досягнення 19-річного віку.

Якщо 19-річна дитина без середньої освіти продовжує навчатися, допомога виплачується до кінця навчального року. Дитина може виїхати з Естонії на навчання в іншу країну, але в такому разі клопотання має довести, що дитина проживає в іншій країні у зв'язку з навчанням.

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«Однак усі ці пункти діють виключно у тому випадку, якщо людина більше не отримує схожих допомог з інших держав. Якщо, наприклад, людина отримує допомогу як одинокий батько в Україні, він або вона не має права отримувати аналогічну допомогу в Естонії», – пояснює Репсон-Дефорж.

Як пише видання, це стосується не лише українців, а й усіх інших громадян країн, які не входять до Євросоюзу.

Відповідно до законів Естонської Республіки, клопотання про допомогу зобов'язаний надати необхідні документи, довідки, а також має брати активну участь у процесі призначення та виплат державної допомоги.

Українці також зобов'язані негайно повідомляти всі обставини, які можуть вплинути на рішення про виплату допомоги. Цього вимагає закон. Департаменту соціального страхування відомо про проблеми з довідкою, що виникають у громадян України. «За допомогою в отриманні довідки можна звернутися до посольства України в Естонії, яке може дати пораду, куди звернутися для отримання цієї довідки», – каже Репсон-Дефорж. При цьому витяг з українського банківського рахунку або з програмою «Дія» таку довідку українцям не замінять.

Раніше йшлось про те, що українські біженці в Естонії добре інтегрувалися і нині більше потребують допомоги із довгостроковими проблемами. Повідомляється, що з початку повномасштабної війни за тимчасовим захистом в Естонії звернулися понад 50 тис. українців.