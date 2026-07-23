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Естонська компанія пояснила рекламу про «підсмажених» росіян

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Естонська компанія пояснила рекламу про «підсмажених» росіян
Таллінн, Естонія. Ілюстративне фото
Фото з відкритих джерел

Компанія запевняє, що не вкладала в допис політичного підтексту й не прагнула спровокувати конфлікт

Естонський виробник м'ясної продукції Rannarootsi Lihatööstus прокоментував скандал, що виник після публікації рекламного допису у Facebook. Частина користувачів побачила в ньому натяк на війну Росії проти України та образу російськомовних жителів Естонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Суперечки викликало зображення, на якому двоє чоловіків із українськими прапорами на рукавах смажать м'ясо на тлі густих стовпів диму. Рекламу супроводжував слоган: «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою».

Найбільше критики викликало слово sibul («цибуля»), яке в розмовній естонській мові може використовуватися як зневажливе прізвисько російськомовних мешканців країни.

Реклама виробів Rannarootsi.
Реклама виробів Rannarootsi.
Автор: Rannarootsi FB konto

«Це безпосередньо пов'язано з нашим продуктом та його інгредієнтом – карамелізованою цибулею. Текст стосується саме цього продукту», – сказав виконавчий директор компанії Кармо Аксель.

У компанії також відкидають твердження, що реклама була спрямована проти будь-якої національної групи.

«Наша публікація в жодному разі не була спрямована проти будь-якої національності, яка проживає в Естонії. Текст відноситься до продукту, а зображення – це сьогоднішня медіакартина. Це просто дві речі разом. Ми не шукали за допомогою цієї реклами конфлікту», – підкреслив виконавчий директор.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що країна поки не закриватиме кордон із Росією. За його словами, таке рішення ухвалять лише у разі виникнення безпосередньої загрози національній безпеці, хоча Таллінн виключає таку можливість.

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Теги: Естонія скандал реклама росіяни

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