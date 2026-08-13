Польща не запросила Україну на військовий парад у Варшаві

Польські солдати беруть участь у військовому параді під час Дня Збройних сил Польщі у Варшаві

До масштабного заходу долучаться військові з низки країн-союзників, причому найбільшу іноземну групу сформують французи

Україна не отримувала запрошення на військовий парад, який відбудеться 15 серпня у Варшаві з нагоди Дня збройних сил Польщі. Водночас участь у заході візьмуть представники низки інших держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

У Міністерстві оборони України підтвердили, що українських представників на парад не запросили. Цьогоріч у Варшаві готують найбільший військовий парад в історії Польщі. У ньому мають взяти участь близько 1800 військовослужбовців, понад 300 одиниць наземної техніки та 60 літальних апаратів.

До параду також долучаться військовослужбовці США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших держав. Найбільшу групу серед іноземних союзників становитимуть французькі військові, зокрема підрозділ Іноземного легіону.

Одночасно у Гдині та Гданську відбудеться морський парад. У ньому візьмуть участь понад 20 кораблів, серед яких фрегати, корвети, гідрографічні судна та мінні тральники.

Нагадаємо, Польща найближчими днями може ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Варшава продовжує консультації з цього питання зі Сполученими Штатами та НАТО.

Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що під час ухвалення рішення польська влада насамперед враховуватиме безпеку власної країни. На позицію Варшави також вплинув нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі.

До слова, 16 липня, українські військові взяли участь в урочистостях з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Святковий військовий парад відбувся за участю президента Франції Еммануеля Макрона та майже 30 глав держав і урядів. Серед запрошених гостей, був і президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською.

Українські військовослужбовці пройшли маршем Єлисейськими полями разом із представниками країн «Коаліції охочих», які підтримують Україну. Наземну частину параду відкрили близько 500 військових держав-учасниць коаліції.