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«Я вас не розумію». Міністр оборони Молдови відмовився слухати запитання російською

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Я вас не розумію». Міністр оборони Молдови відмовився слухати запитання російською
Міністр Молдови змусив журналістку повторити запитання румунською
скриншот з відео

Посадовець заявив, що не розуміє журналістку, хоча у його офіційному резюме зазначено знання російської мови

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий під час пресконференції перервав журналістку, яка почала ставити йому запитання російською мовою. Посадовець заявив, що не розуміє її, та відповів лише після того, як запитання прозвучало румунською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsMaker.

Інцидент стався під час спілкування міністра з представниками ЗМІ. Журналістка NewsMaker звернулася до Носатого російською, однак він не дав їй завершити запитання. «Я Вас не розумію», – відповів міністр румунською мовою.

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Після цього журналістка повторила своє запитання вже румунською. Носатий заявив, що тепер відповість «із великим задоволенням». Він також подякував журналістці за те, що вона розмовляє державною мовою, та зауважив, що вона «володіє нею дуже добре».

Водночас NewsMaker звернуло увагу на цікаву деталь: в офіційному резюме очільника молдовського Міноборони на сайті уряду зазначено, що він володіє російською мовою. Крім рідної румунської, Носатий також знає англійську.

У резюме міністра також вказано, що у 1990-х роках він протягом чотирьох років проходив військове навчання в Україні.

Нагадаємо, у березні 2023 року парламент Молдови в остаточному читанні схвалив законопроєкт щодо назви державної мови. Формулювання «молдовська мова», «державна мова», «офіційна мова», «рідна мова» та «наша мова» у законодавстві, зокрема Конституції, замінили на «румунську мову».

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Теги: росія Молдова мова

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