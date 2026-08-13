У Польщі росіянин готував убивство «незручного для Путіна» громадянина

За даними польської влади, затриманого завербували російські спецслужби, а його ціллю був громадянин України та США

У Польщі затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці вбивства у Варшаві за завданням російських спецслужб. Ціллю мав стати громадянин України та США, якого польський прем'єр Дональд Туск назвав «незручним» для режиму Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

За словами Туска, операцію провели Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) спільно з поліцією. Росіянина затримали 7 серпня. Польський прем'єр заявив, що чоловіка завербували російські спецслужби. За їхнім завданням він нібито мав здійснити вбивство у Варшаві.

Потенційна жертва має громадянство двох держав – України та США. Її ім'я Туск не розкрив, зазначивши лише, що ця людина була «незручною з точки зору режиму Путіна».

Очільник польського уряду наголосив, що йдеться про перший випадок, коли виконавець, діючи на замовлення Росії, готував замах на американського громадянина на території іншої держави НАТО.

Туск пов'язав цей випадок із гібридною війною, яку Росія, за його словами, веде проти західноєвропейських держав, що підтримують Україну. Він також попередив, що подібні спроби можуть повторюватися. «На жаль, ми мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин, у різних куточках світу», – заявив прем'єр.

За словами Туска, польські спецслужби готуються до можливих подібних сценаріїв. Він запевнив, що роботу із запобігання замахам на громадян Польщі та інших держав на польській території посилять.

Нагадаємо, у червні 2026 року в польському місті Бяла-Подляська виявили вбитим відомого російського художника-акціоніста Семена Скрепецького (справжнє ім'я – Роберт Кузовков). Росіянина, який здобув популярність завдяки гострим сатиричним карикатурам на Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, застрелили.