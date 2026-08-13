Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

Українській стороні передали 261 тіло, російській – 24

До України за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Координаційного штабу.

Після повернення тіл слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення осіб загиблих.

фото: Координаційний штаб

Репатріацію вдалося провести за результатами спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України.

фото: Координаційний штаб

У Координаційному штабі також подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку під час проведення репатріаційних заходів.

фото: Координаційний штаб

Окремо відзначили роботу особового складу Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Його представники перевозять репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ.

Тіла також передадуть представникам правоохоронних органів у системі МВС та установам судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров'я. Після цього фахівці проведуть необхідні процедури для ідентифікації загиблих.

Нагадаємо, що востаннє 16 липня в Україну повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням РФ можуть належати українським військовим.