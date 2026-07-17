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ЗСУ створили Росії нову проблему на фронті. Що з'ясувала розвідка Естонії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗСУ створили Росії нову проблему на фронті. Що з'ясувала розвідка Естонії
Росія щодня втрачає дедалі більше військових
фото: Reuters

Втрати окупантів різко зросли, а успішні дії ЗСУ змушують російське командування поспіхом перекидати резерви між найгарячішими напрямками

Втрати російської армії на фронті останніми днями помітно зросли. Водночас Сили оборони України змушують окупантів перекидати резерви на ділянки, де ситуація для них стрімко погіршується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ERR.

Резерви доводиться перекидати між напрямками

Як заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, середньодобові втрати російських військ за останній тиждень зросли з приблизно 1100 до 1400 убитих і поранених.

За оцінкою естонської розвідки, нині найінтенсивніші бої точаться на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках.

Ківісельг також спростував російські заяви про нібито повне захоплення Костянтинівки. За його словами, інформація, яку поширює російська сторона, не відповідає реальній ситуації на полі бою.

Водночас у районі Олександрівки українські військові продовжують успішно відтісняти російські підрозділи. Через це командування окупаційної армії змушене перекидати резерви на найбільш проблемні ділянки фронту.

За словами естонського полковника, саме це поступово стає новою проблемою для російської армії. Постійне переміщення сил між різними напрямками знижує здатність окупантів швидко реагувати на зміни бойової обстановки та оперативно посилювати війська там, де виникає загроза прориву.

У розвідці Естонії вважають, що якщо така тенденція збережеться, Україна матиме дедалі більше можливостей послаблювати логістику та систему управління російських військ.

У Росії поглиблюються внутрішні проблеми

Крім ситуації на фронті, Ківісельг звернув увагу й на внутрішні проблеми Росії. За його словами, у країні продовжує загострюватися паливна криза. Попри запевнення Кремля, що ситуацію незабаром вдасться стабілізувати, підстав для такого оптимізму поки що немає.

«Потрібно зауважити, що шкода, якої завдає Україна, справді масштабна, і її наслідки будуть відчутними ще досить тривалий час», – наголосив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі. Це стало одним із найрезонансніших ударів по російській військовій авіації за останній час.

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Теги: розвідка росія ЗСУ війна Естонія фронт

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