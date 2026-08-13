У найбільшому морському порту Європи прогримів вибух: є загиблий і поранені

Інцидент стався на об'єкті міжнародної енергетичної компанії Gunvor Energy, поліція наразі не виявила ознак саботажу

Інцидент стався на об'єкті міжнародної енергетичної компанії Gunvor Energy, поліція наразі не виявила ознак саботажу У нідерландському порту Роттердама стався вибух, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина. Також повідомляється про кількох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на регіональний мовник Rijnmond та Reuters.

Вибух пролунав 13 серпня близько 11:30 у районі Європорт. Інцидент стався біля резервуара для зберігання на території підприємства, що належить міжнародній енергетичній групі Gunvor Energy. На момент вибуху бригада технічного обслуговування проводила роботи на кількох трубопроводах.

Представник Gunvor підтвердив інцидент та зазначив, що проблема могла виникнути під час від'єднання труб. На резервуарі після вибуху залишилися помітні пошкодження.

За інформацією Reuters, поліція Роттердама наразі не виявила жодних ознак саботажу. Причини вибуху встановлюють, на місці працюють екстрені служби.

Того ж ранку в портовому районі Ботлек сталося масштабне відключення електроенергії. Через перебої нафтопереробний завод ExxonMobil тимчасово припинив роботу. Крім того, у промисловій зоні Маасвлакте, яка також входить до порту Роттердама, загорілася високовольтна підстанція. Попередньо, причиною займання міг стати стрибок напруги. В адміністрації порту наголосили, що вибух та масштабне відключення електроенергії не пов'язані між собою.

Нагадаємо, у липні на північному сході Індії в штаті Сіккім 20 липня стався масштабний вибух на об'єкті гідроелектростанції. У результаті надзвичайної події щонайменше 10 осіб загинули, а ще 15 робітників опинилися в пастці під землею.