Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У найбільшому морському порту Європи прогримів вибух: є загиблий і поранені

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
У найбільшому морському порту Європи прогримів вибух: є загиблий і поранені
Резервуар на території підприємства має видимі пошкодження
фото: JBMedia

Інцидент стався на об'єкті міжнародної енергетичної компанії Gunvor Energy, поліція наразі не виявила ознак саботажу

Інцидент стався на об'єкті міжнародної енергетичної компанії Gunvor Energy, поліція наразі не виявила ознак саботажу У нідерландському порту Роттердама стався вибух, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина. Також повідомляється про кількох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на регіональний мовник Rijnmond та Reuters.

Вибух пролунав 13 серпня близько 11:30 у районі Європорт. Інцидент стався біля резервуара для зберігання на території підприємства, що належить міжнародній енергетичній групі Gunvor Energy. На момент вибуху бригада технічного обслуговування проводила роботи на кількох трубопроводах. 

Представник Gunvor підтвердив інцидент та зазначив, що проблема могла виникнути під час від'єднання труб. На резервуарі після вибуху залишилися помітні пошкодження.

За інформацією Reuters, поліція Роттердама наразі не виявила жодних ознак саботажу. Причини вибуху встановлюють, на місці працюють екстрені служби.

Того ж ранку в портовому районі Ботлек сталося масштабне відключення електроенергії. Через перебої нафтопереробний завод ExxonMobil тимчасово припинив роботу. Крім того, у промисловій зоні Маасвлакте, яка також входить до порту Роттердама, загорілася високовольтна підстанція. Попередньо, причиною займання міг стати стрибок напруги. В адміністрації порту наголосили, що вибух та масштабне відключення електроенергії не пов'язані між собою.

Нагадаємо, у липні на північному сході Індії в штаті Сіккім 20 липня стався масштабний вибух на об'єкті гідроелектростанції. У результаті надзвичайної події щонайменше 10 осіб загинули, а ще 15 робітників опинилися в пастці під землею. 

Читайте також:

Теги: Нідерланди вибух порт енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новоросійськ після удару Сил оборони
Зеленський розповів, чим унікальний удар України по Новоросійську
Вчора, 21:55
Російська ракета Х-59МК2
Росія знову атакувала Одещину ракетами
9 серпня, 13:23
Сонячне затемнення найсильніше вдарить по Німеччині та Іспанії
Сонячне затемнення змусило енергетиків Європи готуватися до втрат
6 серпня, 09:06
В Саратові зафіксовано пожежу на місцевому НПЗ та пошкодження інфраструктури
В Саратові палає нафтопереробний завод після нічної атаки дронів
2 серпня, 05:01
31 липня у Хмельницькому пролунала серія вибухів на військовому полігоні, є травмовані і зниклі безвісти
Страшні вибухи без тривоги. Що трапилося у Хмельницькому і чи пов’язано це з кадровими перестановками в ЗСУ? Тема дня
31 липня, 23:10
Унаслідок детонації пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: дані моніторингу повітря
31 липня, 15:39
Білгород палає після жорсткої атаки
Нічний «салют» у Білгороді: масштабні пожежі охопили склади та ТЕЦ
25 липня, 05:38
Домовленість укладено на тлі зростання занепокоєння безпекою критичної інфраструктури в Балтійському регіоні
Країни Балтії готуються до надзвичайних ситуацій: що передбачає нова угода
22 липня, 17:59
У Донецьку спалахнув та детонує склад боєприпасів російських військ
У Донецьку палає та детонує великий склад боєприпасів окупантів
14 липня, 05:26

Соціум

У найбільшому морському порту Європи прогримів вибух: є загиблий і поранені
У найбільшому морському порту Європи прогримів вибух: є загиблий і поранені
У Польщі росіянин готував убивство «незручного для Путіна» громадянина
У Польщі росіянин готував убивство «незручного для Путіна» громадянина
Польща не запросила Україну на військовий парад у Варшаві
Польща не запросила Україну на військовий парад у Варшаві
ЗСУ уразили ключовий об'єкт військового аеродрому «Саки»
ЗСУ уразили ключовий об'єкт військового аеродрому «Саки»
«Я вас не розумію». Міністр оборони Молдови відмовився слухати запитання російською
«Я вас не розумію». Міністр оборони Молдови відмовився слухати запитання російською
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
101K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
90K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua