ЗСУ уразили ключовий об'єкт військового аеродрому «Саки»

ЗСУ уразили диспетчерську вежу на аеродромі «Саки» у Криму

Сили оборони також вдарили по ретранслятору, за допомогою якого окупанти управляли ударними дронами

Сили оборони України 12 серпня уразили диспетчерську вежу на військовому аеродромі «Саки» поблизу Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму. Під удар також потрапив об'єкт, який російські війська використовували для управління безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські військові атакували одразу кілька військових об'єктів російської армії на території окупованого півострова.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Однією з цілей стала диспетчерська вежа військового аеродрому «Саки». Ще один удар припав по ретранслятору поблизу Чорноморського, який російські окупанти використовували для управління дронами-камікадзе типу «Гербера» та «Герань».

У Генштабі наголосили, що ураження цих об'єктів послаблює спроможності російських військ управляти безпілотниками та забезпечувати функціонування військового аеродрому.

Нагадаємо, минулого місяця безпілотники Служби безпеки України двічі атакували аеродром «Саки». Унаслідок повторного удару було уражено сім літаків тактичної авіації РФ – винищувачі Су-30СМ, Су-30 та бомбардувальники Су-24.

Також у ніч на 13 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу. Комплекс розташований приблизно за 1300 км від державного кордону України та, за даними Генштабу, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.