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    У світі

    Facebook і Twitter видалили мережу фейкових сторінок на підтримку Трампа

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    Facebook і Twitter видалили мережу фейкових сторінок на підтримку Трампа

    Облікові записи «маскувались» під американців із згенерованими штучним інтелектом обличчями для фотографій у профілях

    Компанії Facebook і Twitter видалили цілу мережу фейкових сторінок на підтримку президента США Дональда Трампа, одна з яких мала 55 млн підписників.

    Про це повідомляє The Verge.

    «У п’ятницю Facebook та Twitter ліквідували мережу фейкових облікових записів, які розповсюджували протрампівські повідомлення, в той час як вони «маскувались» під американців із згенерованими штучним інтелектом обличчями для фотографій у профілях», – йдеться у повідомленні.

    У Facebook заявили, що компанія пов’язала облікові записи з американською медіакомпанією під назвою The BL, яка, як стверджується, має зв’язки з Epoch Media Group.

    У серпні телеканал NBC News вперше повідомив, що Epoch Media Group поширювала пропаганду на підтримку президента Дональда Трампа через такі соціальні платформи, як Facebook і Twitter.

    За словами представників Facebook, ці облікові записи публікували «з дуже високою частотою» агітацію на підтримку Трампа і були повʼязані із сайтами, що належать BL і The Epoch Times. Обліковими записами та сторінками керували окремі особи у США та Вʼєтнамі.

    Facebook заявила, що видалила 610 облікових записів, 89 сторінок Facebook, 156 груп і 72 облікових записи Instagram, які були повʼязані з організацією. Близько 55 млн облікових записів підписались на одну з цих сторінок у Facebook, а 92 тис. підписалися принаймні на один із цих облікових записів Instagram. За даними Facebook, організація витратила на рекламу сторінок у соцмережах близько $9,5 млн.

    «Зараз BL заборонено працювати у Facebook», – сказав керівник служби безпеки у Facebook Натаніель Глейхер. «Ми продовжуємо досліджувати всі пов’язані мережі та вживатимемо заходів, якщо визначимо, що вони втягнуті в оманливу поведінку», – додав він.

    Нагадаємо, НАТО дослідило, чи добре соцмережі борються з фейками. Результат не втішний.

    Як повідомлялося, Facebook працює над власною операційною системою.

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