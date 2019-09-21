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    У світі

    Facebook призупинив роботу десятків тисяч додатків

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    Facebook призупинив роботу десятків тисяч додатків

    Кілька додатків повністю заблоковані, а ще проти деяких Facebook подала позови

    Компанія Facebook повідомила про припинення роботи «десятків тисяч» додатків близько 400 розробників в рамках розслідування витоку даних через консалтингову компанію Cambridge Analytica.

    Про це йдеться в повідомленні компанії.

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    Facebook в березні 2018 року почав вивчати додатки, що мають доступ до персональних даних користувачів соцмережі. У компанії відзначили, що продовжують розслідувати витік, і до даного моменту вже перевірено мільйон додатків.

    Там також заявили, що кілька додатків повністю заблоковані, а ще проти деяких Facebook подала позови. У їх числі – південнокорейська компанія з аналізу даних Rankwave, гонконгська LionMobi і сінгапурська JediMobi. Розроблені ними програми, за даними компанії, заражали телефони користувачів соцмережі шкідливим ПО.

    Федеральна влада США почали розслідування стосовно Facebook більше року тому у зв’язку з появою інформації про те, що Cambridge Analytica незаконно отримала дані 87 млн користувачів соцмережі.

    Нагадаємо, через скандал із витоком особистих даних користувачів, Facebook оштрафували на рекордні $5 млрд.

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