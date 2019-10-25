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    Одна з найпопулярніших соціальних мереж сьогодні представить вкладку з новинами — ЗМІ

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    Деяким ЗМІ будуть платити за можливість публікувати їхні новини - Одна з найпопулярніших соціальних мереж сьогодні представить вкладку з новинами — ЗМІ
    Деяким ЗМІ будуть платити за можливість публікувати їхні новини

    Всього в переліку Facebook 200 новинних організацій

    Facebook у п’ятницю, 25 жовтня, представить вкладку «Новини», де будуть з’являтися матеріали сотень новинних організацій.

    Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела.

    Зазначається, що деяким ЗМІ будуть платити за можливість публікувати їхні новини.

    «Всього в переліку 200 новинних організацій. Серед них Washington Post, Wall Street Journal, Business Insider, BuzzFeed News і багато місцевих медіа», - йдеться у повідомленні.

    Як пише видання, New York Times, ймовірно, також візьме участь, але поки неясно, на яких умовах.

    У Facebook буде невелика група редакторів, які будуть відбирати головні новини, але вибирати, які новини пропонувати користувачам відповідно до їх інтересів, переважно будуть комп'ютеризовані алгоритми.

    Сьогодні Facebook представить вкладку з новинами на заході, де буде присутній CEO Марк Цукерберг.

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